Trump ima 'novo službo': na Floridi bo vrtel glasbo

"Veličastna glasba bo predvajana med večerjo v petek in soboto, s predsednikom Donaldom Trumpom v vlogi disc jockeyja. Glasba bo izjemna, zelo se bomo zabavali in nadaljevali pozno v večer. Za tiste, ki ne bodo prišli do miz, bo odprt šank. Veselimo se ponovnega in skorajšnjega srečanja. Predsednik, Donald J. Trump," je zapisano v pismu, ki so ga pred dnevi prejeli gosti letovišča.

Kot navajajo ameriški mediji, zaenkrat še ni jasno, kakšen bo Trumpov jagodni izbor, je pa znano, da je nekdanji ameriški predsednik zvest poslušalec Eltona Johna, čeprav je britanski pevec zavrnil nastop na njegovi inavguraciji. Trump je sicer tudi znan po tem, da je v svoji predvolilni kampanji rad zaplesal - in v krohot spravil številne - na takte skladb YMCA in Macho Man, ki ju izvaja skupina Village People. Na shodih pa je večkrat predvajal tudi zimzeleno pesem Franka Sintare My Way.

Demokratski predstavnik Eric Swalwell je ocenil, da bi se lahko na Trumpovem seznamu predvajanja znašle tudi uspešnice Don't you forget about me (Simple Minds), Dancing with my Self (Billy Idol), Back in the USSR (The Beatles) in skladba Loser, ki jo izvaja Beck.