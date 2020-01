Skrivnostna smrt študentov na Uralu: snežni plaz, vojaški preizkusi, napad jetija?

V skupini je bilo osem moških in dve ženski; 22-letna Zinaida Kolmogorova , Juri Dorošenko , 24-letni Aleksander Kolevatov , 23-letni Juri Krivoniščenko , 23-letni Rustem Slobodin , Nicolas Thibeaux-Brignolle , 20-letna Ljudmila Dubinina in Juri Judin, ter nekoliko starejši inštruktor Semjon Zolotarjov .

Kako in zakaj so umrli študenti, je še dandanes zavito v skrivnost, ta pa je sprožila številne teorije zarote, vse od snežnega plazu do vojaških preizkusov in napada jetija. Februarja 2019 pa so ruske oblasti presenetile z novico, da znova odpirajo preiskavo, s katero želijo dokončno pojasniti, kaj se je zgodilo tistega daljnega leta 1959 na gorovju, ki meji evropsko in azijsko celino.

Sam pohod naj bi trajal približno tri tedne, na pot so se odpravili 23. januarja, kmalu je skupino zaradi bolezni zapustil Judin, preostali pa so se odpravili naprej svojemu cilju naproti – gori Ortorten. Na tem območju se je v času stalinizma nahajalo tudi zaporniško taborišče, kjer je okoli 30.000 ljudi gradilo ceste. Le redki so poskušali pobegniti, predvsem zaradi odmaknjene lokacije in neusmiljenega okolja.

Zaradi snežnega viharja so nekoliko zašli in pristali na pobočju bližnje gore Kholat Syakhyl, kar v jeziku tamkajšnje etnične skupine Mansi, ki naseljuje to območje, pomeni "gora mrtvih". 1. februarja so tako prispeli na usodni prelaz, kjer so postavili šotore za prenočitev.

V bazo naj bi se vrnili 12. februarja, a ko na ta dan niso prispeli, ni bil začuden nihče. Domnevali so, da jih je zadržalo slabo vreme. A teden dni kasneje je njihove družine začelo skrbeti in univerza je poslala reševalno ekipo prostovoljnih študentov, kasneje pa je na pomoč priskočila še vojska.

Med študenti, ki so jih iskali, je bil tudi danes 80-letni Mikhail Šaravin. Za BBCpripoveduje, kako so jih na območje odpeljali s helikopterji, nato pa so se razdelili v več skupin in začeli z iskanjem."Prehodili smo okoli 500 metrov, ko sem na levi zagledal šotor, bil je delno prekrit s snegom." V šotoru je zagledal odeje, oblačila, zemljevide, škornje, denar in stekleničko alkohola ter hrano. Vse skupaj je bilo po njegovih besedah videti, kot da so pripravljali večerjo. Nato je opazil, da je bil šotor prerezan od znotraj, kot da bi nekdo skušal zbežati ven. Nato je naletel na nekaj še bolj nenavadnega.

Pred šotorom so bile zamrznjene stopinje več ljudi, videti je bilo, kot da so bili obuti zgolj v nogavice ali celo bosi. Stopinje so se po nekaj metrih končale. Šaravin in drugi so se začeli spraševati, zakaj bi študenti na –20 stopinjah Celzija zapustili šotor, oblečeni zgolj napol in morda celo bosi.

Naslednji dan, 27. februarja, so našli prvi dve trupli. "Približali smo se cedri in približno 20 metrov stran smo zagledali rjavo liso. Ko smo prišli bližje, smo videli dve trupli, ki sta ležali tam. Roke in stopala so bili rdeče-rjave barve," je novinarki BBCpovedal Šaravin.

Odkrili so posmrtne ostanke Jure Dorošenka in Jurija Krivoniščenka. Oba sta bila zgolj v spodnjem perilu.

Naslednjega dne so odkrili Igorja Djatlova. Bil je oblečen, a brez čevljev, v snegu je ležal z obrazom navzdol. Blizu je ležala Zinaida Kolmogorova in iz položaja njenega telesa je bilo videti, kot da se je obupano poskušala splaziti navzgor proti šotoru. Na njenem trupu je bila dolga modrica.

Oblasti so sprva menile, da so študenti umrli zaradi podhladitve, a nekatera najdena trupla so imela poškodbe, ki jih sneg in mraz pač ne povzročita.

Rustema Slobodina so našli 5. marca s počeno lobanjo. Od vseh je bil najbolj oblečen, na sebi je imel štiri pare nogavic, dvoje hlač, en čevelj. Njegova ura se je ustavila ob 8.45.

Šele maja, ko se je sneg stalil, so odkrili preostala štiri trupla. Thibeaux-Brignolle je imel zlomljeno lobanjo, Kolevatov je imel rano za ušesom in nenavadno zvit vrat. Ljudmila Dubinina in Semjon Zolotarjov sta imela več zlomljenih reber. Obema so manjkale oči, Ljudmili pa tudi jezik.