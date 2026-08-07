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Dnevniški zapis rešil šest let star umor

Yorkshire, 07. 08. 2026 08.55 pred 3 dnevi 3 min branja 4

Avtor:
Ne.M.
Zapis v dnevniku

Ko je detektiv Tom Ryan julija 2025 naletel na dnevniški zapis o stari prikolici za prevoz goveda, je vedel, da je končno razrešil umor moškega, ki je izginil šest let pred tem.

Richard Dyson je novembra 2019 izginil brez sledu. Zadnjič so ga živega videli 17. novembra istega leta, osem dni pozneje pa so ga prijavili kot pogrešanega, ker se ni pojavil na dogovorjenem srečanju s svojo hčerko Bethany, poroča BBC. 

Christopher Wright in Richard Dyson
Christopher Wright in Richard Dyson
FOTO: Profimedia

Richard, ki je bil takrat star 55 let, je pri hiši Parkside Cottage na kmetiji Christopherja Wrighta ob cesti Sheffield Road v Barnsleyju v zameno za prenočišče opravljal manjša dela na kmetiji. Policija je kmetijo preiskala, vendar ni našla ničesar nenavadnega. Prav tako ni bilo nobene sledi za Richardom.

A kljub temu je policija že od samega začetka domnevala, da so Richarda ubili in da sta za njegov umor odgovorna Wright in njegov prijatelj iz otroštva Karl Schwalbe - a brez trupla je bilo težko karkoli dokazati.

Sledil je preobrat. 28. julija letos sta bila 73-letni Wright in 72-letni Schwalbe končno obsojena zaradi vloge pri Richardovem izginotju in umoru. Na četrtkovi obravnavi na kronskem sodišču v Sheffieldu je bil Wright obsojen na 35 let zapora zaradi umora, Schwalbe pa na tri leta zaradi oviranja pravosodnega postopka. Kako ju je policija končno ujela?

Skrivnostni klic in prikolica z modrim sodom

Skoraj šest let je minilo, odkar je Ryan pregledal telefonske zapise, ki so bili pomembni za primer. Med več klici, ki jih je opravil, je njegovo pozornost pritegnil klic h kmetu Ianu Ollerenshawu 20. novembra 2019. Kmet, ki živi na kmetiji Alderthwaite, le nekaj več kot kilometer od Parkside Cottage, se je klica - na čudo detektiva - celo spomnil.

Zapis v dnevniku
Zapis v dnevniku
FOTO: Profimedia

Pokazal mu je tudi usnjen dnevnik, ki ga je kmet predložil že leta 2019, v katerem je zapisal, da se je Wright ustavil, da bi odložil staro prikolico. Kmet mu je povedal, da je prikolica še vedno tam in da je že leta zaklenjena. Kar so našli v prikolici, je preseglo njihova pričakovanja.

Večina prikolice je bila prazna, približno tretjina pa je bila od tal do stropa natrpana s kramo. Skrit v kotu in pokrit s previjalno podlogo pa je stal moder sod. "Sod je bil poln betona, vendar so iz njega očitno štrlele človeške kosti," je dejal detektiv Con Ryan. Obdukcija je kasneje potrdila, da kosti pripadajo Richardu in da je bil ustreljen s puško, preden so njegovo truplo razkosali, položili v cev in zabetonirali.

Zapuščena prikolica z mordim sodom
Zapuščena prikolica z mordim sodom
FOTO: Profimedia

Porota je kasneje slišala, da je Wright v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja več let delal kot mesar. Wright in Schwalbe sta bila oba aretirana istega dne.

Svojci Richarda Dysona
Svojci Richarda Dysona
FOTO: Profimedia

Arzenal orožja

Med letoma 2019 in 2023 je policija preiskovala Parkside Cottage več kot 286 ur. Toda kar so našli med iskanjem leta 2025, je preseglo njihova prejšnja odkritja. Namesto zgolj peščice strelnega orožja, ki so ga odkrili že prej, so policisti našli pravi arzenal orožja – med drugim na desetine pušk in pištol, na tisoče nabojev, meče, od 30 do 40 sekir, bodala, samostrele in celo potezne žice za sprožitev pasti. Imel je tako veliko orožja, da bi lahko oborožil vojsko, je dejal detektiv. 

Tri dni po Richardovem izginotju so bančne transakcije pokazale, da je Wright obiskal gradbeno podjetje Allendale v Hoylandu. Čeprav to ni bilo nikoli dokazano, so domnevali, da je šel tja kupit cement.

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KOMENTARJI4

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alien number 9
07. 08. 2026 11.23
a ne bi smrtno kazen uvedli tudi pri nas a?
Odgovori
+3
3 0
Kameleon Kiddo
07. 08. 2026 13.13
Prsdlagam samo za politike in mene žere
Odgovori
+1
1 0
Grande cojones
07. 08. 2026 11.13
Vse pride na plano!
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+4
4 0
devlon
07. 08. 2026 10.29
čudovit prispevek..
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+1
2 1
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