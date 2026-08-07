Dnevniški zapis rešil šest let star umor

Richard Dyson je novembra 2019 izginil brez sledu. Zadnjič so ga živega videli 17. novembra istega leta, osem dni pozneje pa so ga prijavili kot pogrešanega, ker se ni pojavil na dogovorjenem srečanju s svojo hčerko Bethany, poroča BBC.

Christopher Wright in Richard Dyson FOTO: Profimedia

Richard, ki je bil takrat star 55 let, je pri hiši Parkside Cottage na kmetiji Christopherja Wrighta ob cesti Sheffield Road v Barnsleyju v zameno za prenočišče opravljal manjša dela na kmetiji. Policija je kmetijo preiskala, vendar ni našla ničesar nenavadnega. Prav tako ni bilo nobene sledi za Richardom. A kljub temu je policija že od samega začetka domnevala, da so Richarda ubili in da sta za njegov umor odgovorna Wright in njegov prijatelj iz otroštva Karl Schwalbe - a brez trupla je bilo težko karkoli dokazati. Sledil je preobrat. 28. julija letos sta bila 73-letni Wright in 72-letni Schwalbe končno obsojena zaradi vloge pri Richardovem izginotju in umoru. Na četrtkovi obravnavi na kronskem sodišču v Sheffieldu je bil Wright obsojen na 35 let zapora zaradi umora, Schwalbe pa na tri leta zaradi oviranja pravosodnega postopka. Kako ju je policija končno ujela?

Skrivnostni klic in prikolica z modrim sodom

Skoraj šest let je minilo, odkar je Ryan pregledal telefonske zapise, ki so bili pomembni za primer. Med več klici, ki jih je opravil, je njegovo pozornost pritegnil klic h kmetu Ianu Ollerenshawu 20. novembra 2019. Kmet, ki živi na kmetiji Alderthwaite, le nekaj več kot kilometer od Parkside Cottage, se je klica - na čudo detektiva - celo spomnil.

Zapis v dnevniku FOTO: Profimedia

Pokazal mu je tudi usnjen dnevnik, ki ga je kmet predložil že leta 2019, v katerem je zapisal, da se je Wright ustavil, da bi odložil staro prikolico. Kmet mu je povedal, da je prikolica še vedno tam in da je že leta zaklenjena. Kar so našli v prikolici, je preseglo njihova pričakovanja. Večina prikolice je bila prazna, približno tretjina pa je bila od tal do stropa natrpana s kramo. Skrit v kotu in pokrit s previjalno podlogo pa je stal moder sod. "Sod je bil poln betona, vendar so iz njega očitno štrlele človeške kosti," je dejal detektiv Con Ryan. Obdukcija je kasneje potrdila, da kosti pripadajo Richardu in da je bil ustreljen s puško, preden so njegovo truplo razkosali, položili v cev in zabetonirali.

Zapuščena prikolica z mordim sodom FOTO: Profimedia

Porota je kasneje slišala, da je Wright v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja več let delal kot mesar. Wright in Schwalbe sta bila oba aretirana istega dne.

Svojci Richarda Dysona FOTO: Profimedia

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