Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Dnevno postrežejo okoli 3000 jajc in 450 kilogramov testenin

Milano, 16. 02. 2026 09.52 pred 15 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Jajca

Med zimskimi olimpijskimi igrami na tisoče športnikov zajtrkuje, kosi in večerja kar v športnih objektih. Kaj jedo in kakšno vlogo igra prehrana pri samem tekmovanju?

Hrana za vrhunske športnike ni le način odkrivanja bogate italijanske kuhinje, temveč tudi gorivo za boljše športne rezultate. Vsak dan kuharji v različnih objektih, ki se nahajajo v različnih vaseh, pripravijo več kot 10.000 obrokov. Po podatkih organizacije samo v milanski olimpijski vasi v kuhinji dnevno postrežejo okoli 3000 jajc in približno 450 kilogramov testenin, poroča Euronews.

V menzah, ki obratujejo 24 ur, lahko športniki najdejo uravnotežene obroke, ki jim pomagajo v boju proti časovni razliki in pri treningu, visokoproteinske diete za tekače na smučeh, lažje diete za tekmovalce na bobu ter možnosti za vegane, ljudi s celiakijo in ljudi z drugačnimi verskimi običaji, so sporočili z italijanskega ministrstva za infrastrukturo in promet.

Vse se vrti okoli enega načela – tisti, ki prihajajo z drugega konca sveta, lahko jedo, kot bi bili doma, ne da bi s tem ogrozili svojo pripravo in okrevanje po športnih naporih, so še sporočili z ministrstva.

Pomen prehranske rutine

Za profesionalne športnike je namreč prehrana ključnega pomena, še toliko bolj v obdobjih intenzivne aktivnosti, kot so tekmovanja na olimpijskih igrah. "Ljudje se ne zavedajo, koliko jo njihovo telo potrebuje," je za Euronews Health povedala Olivia Morgan, dietetičarka in strokovnjakinja za športno prehrano v bolnišnici Mass General Brigham v Bostonu. Poudarila je, da je bistveno pri prehrani športnikov zagotoviti, da vnos energije ustreza zahtevam njihove zmogljivosti, zlasti v obdobjih intenzivne vadbe. Opozorila je, da je pomembno zagotoviti, da prehrana še vedno ustreza potovanjem, novemu okolju, spremembi rutine in povečanim čustvom.

Ogljikovi hidrati, med njimi pica, so za športnike najboljša izbira.
Ogljikovi hidrati, med njimi pica, so za športnike najboljša izbira.
FOTO: AP

Priča smo športom od nordijskega smučanja do umetnostnega drsanja in biatlona. Zimski športi imajo svoje posebnosti in zahteve, enako velja tudi za prehrano. Drug vidik, ki ga je treba upoštevati pri zimskih športnikih, pa je, da ti običajno potujejo in tekmujejo v času vrhunca okužb z respiratornimi virusi, med njimi je tudi gripa.

Italijanska zaveznika športnikom: testenine in pica

Organizatorji želijo z lokalnimi narezki, siri, sadjem in sladicami športnikom ponuditi "pristen okus Italije".
Organizatorji želijo z lokalnimi narezki, siri, sadjem in sladicami športnikom ponuditi "pristen okus Italije".
FOTO: Shutterstock

Italija je svetovno znana po svojih testeninah in pici, ki sta med igrami morda najboljša zaveznika športnikov. Morganova je poudarila, da kljub temu, da so trenutno v družbi v središču pozornosti beljakovine, so ogljikovi hidrati za športnike najboljša izbira. Ker mnogi za športnike poudarjajo prav pomen beljakovin, se lahko zgodi, da ob beljakovinah zaužijejo premalo ogljikovih hidratov in brez njih telo ne more ustrezno porabiti beljakovin, je še poudarila.

Italijanski slog je v središču jedilnikov, so povedali organizatorji, med njimi prav testenine in pica. Z lokalnimi narezki, siri, sadjem in sladicami želijo športnikom ponuditi "pristen okus Italije".

Razlagalnik

Ogljikovi hidrati so ena od treh glavnih skupin hranil, ki jih telo potrebuje za energijo. So glavni vir goriva za mišice med intenzivno vadbo. Ko športniki zaužijejo ogljikove hidrate, jih telo razgradi v glukozo, ki se nato shrani v mišicah in jetrih kot glikogen. Ta glikogen se nato med aktivnostjo sprošča in zagotavlja energijo, ki je ključna za vzdržljivost in zmogljivost. Brez zadostnega vnosa ogljikovih hidratov se lahko športniki hitro utrudijo, njihova zmogljivost pa se zmanjša.

Beljakovine so ključne za obnovo in rast mišičnega tkiva, ki je med intenzivno športno aktivnostjo pogosto poškodovano. Po treningu ali tekmovanju telo potrebuje beljakovine za popravilo teh mikropoškodb in za izgradnjo močnejših mišic. Poleg tega beljakovine igrajo vlogo pri proizvodnji encimov in hormonov, ki so pomembni za številne telesne funkcije, vključno s presnovo energije. Čeprav so ogljikovi hidrati primarni vir energije, so beljakovine nepogrešljive za okrevanje in dolgoročni razvoj športne forme.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
zimske olimpijske igre prehrana športniki

Madura naj bi zajeli tudi s pomočjo modela umetne inteligence Claude

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To ostane z otrokom v odraslosti
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Kaj se zgodi z našim telesom, ko zaužijemo premalo beljakovin
Kaj se zgodi z našim telesom, ko zaužijemo premalo beljakovin
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ikona praznovala že 96. rojstni dan
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Hitra sladica za zimske počitnice
5 lahkih kosil za nov začetek tedna
5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534