Dnevno postrežejo okoli 3000 jajc in 450 kilogramov testenin

Hrana za vrhunske športnike ni le način odkrivanja bogate italijanske kuhinje, temveč tudi gorivo za boljše športne rezultate. Vsak dan kuharji v različnih objektih, ki se nahajajo v različnih vaseh, pripravijo več kot 10.000 obrokov. Po podatkih organizacije samo v milanski olimpijski vasi v kuhinji dnevno postrežejo okoli 3000 jajc in približno 450 kilogramov testenin, poroča Euronews.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Zajtrkovanje med olimpijskimi igrami AP

Zajtrkovanje med olimpijskimi igrami AP

Zajtrkovanje med olimpijskimi igrami AP

Zajtrkovanje med olimpijskimi igrami AP







V menzah, ki obratujejo 24 ur, lahko športniki najdejo uravnotežene obroke, ki jim pomagajo v boju proti časovni razliki in pri treningu, visokoproteinske diete za tekače na smučeh, lažje diete za tekmovalce na bobu ter možnosti za vegane, ljudi s celiakijo in ljudi z drugačnimi verskimi običaji, so sporočili z italijanskega ministrstva za infrastrukturo in promet. Vse se vrti okoli enega načela – tisti, ki prihajajo z drugega konca sveta, lahko jedo, kot bi bili doma, ne da bi s tem ogrozili svojo pripravo in okrevanje po športnih naporih, so še sporočili z ministrstva.

Pomen prehranske rutine

Za profesionalne športnike je namreč prehrana ključnega pomena, še toliko bolj v obdobjih intenzivne aktivnosti, kot so tekmovanja na olimpijskih igrah. "Ljudje se ne zavedajo, koliko jo njihovo telo potrebuje," je za Euronews Health povedala Olivia Morgan, dietetičarka in strokovnjakinja za športno prehrano v bolnišnici Mass General Brigham v Bostonu. Poudarila je, da je bistveno pri prehrani športnikov zagotoviti, da vnos energije ustreza zahtevam njihove zmogljivosti, zlasti v obdobjih intenzivne vadbe. Opozorila je, da je pomembno zagotoviti, da prehrana še vedno ustreza potovanjem, novemu okolju, spremembi rutine in povečanim čustvom.

Ogljikovi hidrati, med njimi pica, so za športnike najboljša izbira. FOTO: AP

Priča smo športom od nordijskega smučanja do umetnostnega drsanja in biatlona. Zimski športi imajo svoje posebnosti in zahteve, enako velja tudi za prehrano. Drug vidik, ki ga je treba upoštevati pri zimskih športnikih, pa je, da ti običajno potujejo in tekmujejo v času vrhunca okužb z respiratornimi virusi, med njimi je tudi gripa.

Italijanska zaveznika športnikom: testenine in pica

Organizatorji želijo z lokalnimi narezki, siri, sadjem in sladicami športnikom ponuditi "pristen okus Italije". FOTO: Shutterstock

Italija je svetovno znana po svojih testeninah in pici, ki sta med igrami morda najboljša zaveznika športnikov. Morganova je poudarila, da kljub temu, da so trenutno v družbi v središču pozornosti beljakovine, so ogljikovi hidrati za športnike najboljša izbira. Ker mnogi za športnike poudarjajo prav pomen beljakovin, se lahko zgodi, da ob beljakovinah zaužijejo premalo ogljikovih hidratov in brez njih telo ne more ustrezno porabiti beljakovin, je še poudarila. Italijanski slog je v središču jedilnikov, so povedali organizatorji, med njimi prav testenine in pica. Z lokalnimi narezki, siri, sadjem in sladicami želijo športnikom ponuditi "pristen okus Italije".