Z analizo DNK bodo skušali razvozlati, od kod je bil Krištof Kolumb

Pet stoletij po njegovi smrti bodo raziskovalci z Univerze v Granadi skušali enkrat za vselej zaključiti razpravo o tem, od kod je izviral eden najbolj znanih raziskovalcev poznega srednjega veka Krištof Kolumb.

Čeprav se večina zgodovinarjev strinja, da se je Kolumb rodil leta 1451 na območju Genove v današnji Italiji, pa o njegovem izvoru obstaja več teorij. Nekateri zagovarjajo stališče, da se je rodil v Španiji, kot kraj njegovega rojstva pa se omenjajo Valencia, Espinosa de Henares, Galicija in celo Majorka. Spet drugi pa ga umeščajo v Portugalsko in tamkajšnjo regijo Alentejo.

"Mi ne dvomimo o njegovem italijanskem izvoru, vendar pa lahko zdaj pridobimo objektivne podatke, s katerimi lahko zapremo serijo obstoječih teorij," je po poročanju britanskega Guardiana dejal Jose Antonio Lorente, vodilni znanstvenik pri analizi DNK na Univerzi v Granadi.

"Upam, da bomo s to analizo prišli do zaključka, ki nas bo združil v našem skupnem cilju, ki je, da dokažemo, da je bil Kolumb španski plemič in ne genovski mornar," pa je dejal Alfonso Sanz, amaterski zgodovinski raziskovalec in avtor, ki trdi, da je bil Kolumb rojen v kraju Espinosa de Henares v osrednji Španiji.

Prvi koraki za analizo DNK so bili narejeni že leta 2003, ko so z DNK-testi potrdili, da kosti, ki jih hranijo v grobnici v seviljski katedrali, dejansko pripadajo Kolumbu.

Prve DNK-vzorce posmrtnih ostankov za analizo so nato znanstveniki odvzeli že med letoma 2004 in 2005. A so se takrat odločili, da vzorce shranijo in počakajo z analizo DNK, saj tehnologija v tistem času še ni bila tako napredna in bi med analizo izgubili preveč dragocenega materiala v zameno za zelo malo podatkov.

"Naša ekipa se je odločila za etični pristop ... Da bomo počakali, da tehnologija napreduje, kar se je zdaj zgodilo," je dejal Lorente. V 16 letih je tehnologija dejansko tako napredovala, da bodo zdaj analizo DNK izvedli že z majhnimi vzorci.