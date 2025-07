Do 10.000 evrov kazni za vse, ki bi na javni prevoz prinesli nož

V Berlinu je odslej prepovedano imeti nož na javnem prevozu. Prepoved vključuje tudi plašilne in signalne pištole ter solzivec. S tem ukrepom dobivajo policisti dodatna pooblastila, na avtobusnih in železniških postajah lahko preiščejo kogarkoli, tudi brez utemeljenega suma, da je zagrešil kaj nezakonitega. Kršiteljem grozi do 10.000 evrov kazni. Za prepoved so se v nemški prestolnici odločili zaradi porasta kaznivih dejanj z noži. Kakšne pa so izjeme?

Berlinski policisti so na podzemni železnici že začeli z naključnim izborom potnikov in podrobnim pregledom torb in žepov. "Na postaji smo se približali dvema mladima moškima in med preiskavo ugotovili, da imata oba pri sebi prepovedan predmet v obliki enoročnega noža. Oba smo jima zasegli," je povedal berlinski policist Eicke Bunsow. Najvišja zagrožena kazen za kršitelje znaša 10.000 evrov, s prepovedjo pa se strinjajo tudi številni prebivalci nemške prestolnice. "Ne le v lokalnem prostoru, prepoved bi morala veljati povsod," meni eden od nemških državljanov. Lani so sicer po vsej Nemčiji našteli več kot 29.000 kaznivih dejanj z noži, kar je za dobro desetino več kot leto prej. Polovica od teh je bila nasilnih zločinov. Zgolj posedovanja noža ni bilo všteto v statistiko.

Pregled potnikov na javnem prevozu FOTO: POP TV icon-expand

"To je pravzaprav placebo, saj je nož na Alexanderplatzu prav tako nevaren kot na podzemni železnici. Zato pravimo, da bi bila splošna prepoved na javnih krajih pravi korak in logična posledica," meni Benjamin Jendro iz policijskega sindikata. Izjema so med drugimi zaposleni in stranke v gostinskih lokalih na postajah, ki lahko še vedno uporabljajo nože. Za nadzor javnega prometa v Berlinu dnevno skrbi več kot 100 policistov, nekateri potniki so kritični. "Zdelo se mi je zelo samovoljno, saj me pogosto preverjajo, ko nosim kapuco. Po mojem mnenju je to zgolj simbolični ukrep, nič več," pravi eden od uporabnikov javnega prevoza. Včasih so policisti lahko mimoidoče pregledovali le, če je obstajal utemeljen sum. Z novo prepovedjo pa lahko osebe preverijo tudi brez razloga. "Preverjamo veliko ljudi, vendar predvsem mlajše, ki so policistom že poznani, da radi uporabljajo nože ali da jih radi nosijo s seboj," pravi glavna policijska inšpektorica Jane Berndt.