Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Do 2030 gradnja in obnova 20.200 domov, mikrostanovanja za mlade

Zagreb, 26. 02. 2026 17.15 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
Ne.M. STA
Vhodna vrata

Na Hrvaškem je v parlamentarni obravnavi zakon o dostopnem stanovanju, s katerim želi vlada prispevati k umiritvi rasti cen nepremičnin in povečati število dostopnih stanovanj. Država do leta 2030 načrtuje gradnjo in obnovo več kot 20.000 stanovanj in hiš, uvesti pa nameravajo tudi mikrostanovanja, namenjena mladim.

Zakon o dostopnem stanovanju po navedbah hrvaškega ministrstva za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje v pravni red prvič uvaja pojem dostopnega stanovanja - to je stanovanje, pri katerem najemnina ali obrok kredita za stanovanje skupaj s povprečnimi stroški vzdrževanja ne presega 30 odstotkov neto dohodka ožje družine.

Zakon, ki je že v parlamentarni obravnavi, ureja sistemsko organizirano stanovanjsko gradnjo, pridobivanje in nakup stanovanj, financiranih ali sofinanciranih z javnimi sredstvi, ter upravljanje stanovanjskega fonda z namenom zagotavljanja dostopnega stanovanja.

Predvideno je, da bodo do leta 2030 vložili približno dve milijardi evrov, do leta 2034 pa še dodatnih 3,5 milijarde.
Predvideno je, da bodo do leta 2030 vložili približno dve milijardi evrov, do leta 2034 pa še dodatnih 3,5 milijarde.
FOTO: Shutterstock

Kdo so ciljne skupine?

Opredeljuje tudi ciljne skupine, ki imajo pravico do podpore ali stanovanjske oskrbe. Med njimi so državljani z nižjimi dohodki, mladi do 45. leta starosti, družine z otroki, starejši od 65 let in osebe iz deficitarnih poklicev, pogoj pa je, da v lasti nimajo za bivanje primerne stanovanjske nepremičnine.

Minister za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje Branko Bačić je v sredo ob predstavitvi predloga zakona v saboru izrazil prepričanje, da bodo s tem in drugimi doslej sprejetimi zakoni omogočili povečanje števila stanovanjskih enot, napovedal pa je tudi gradnjo novih stanovanj.

Država namerava po njegovih besedah v naslednjih štirih letih zgraditi ali obnoviti 20.200 stanovanj in družinskih hiš, medtem ko naj bi 9000 stanovanj vključili v sistem dostopnega stanovanja z aktivacijo praznih nepremičnin.

Sredstva za nova stanovanja bodo zagotovili država, mesta in občine, predvideno pa je, da bodo do leta 2030 vložili približno dve milijardi evrov, do leta 2034 pa še dodatnih 3,5 milijarde.

Mikrostanovanjske enote za mlade do 30. leta

Stanovanje
Stanovanje
FOTO: Shutterstock

V okviru programa dostopnega stanovanja se je po pisanju hrvaškega Jutarnjega lista pojavil tudi predlog t. i. mikrostanovanjske enote. Površina takšne enote bi lahko znašala 18 kvadratnih metrov za eno osebo oziroma 26 kvadratnih metrov za dve osebi, namenjene pa bodo mladim do 30. leta, za prehodno obdobje do štirih let z možnostjo podaljšanja za dve leti.

Na ministrstvu so novost za časnik potrdili, a poudarili, da koncepta še niso podrobno razdelali. "Cilj ukrepa je podpreti mlade v prehodnem življenjskem obdobju - dokler si ne ustvarijo družine in ne zagotovijo trajne stanovanjske rešitve. Hkrati te mikroenote omogočajo kakovostno in cenovno dostopno bivanje tudi študentom," so pojasnili.

stanovanja hrvaška cene zakon

Lastnik in pes na Dugem otoku padla v 20-metrsko jamo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Levi so barabe
26. 02. 2026 18.45
Torej novinarji hvalite desnosredinsko vlado? Škoda da je še v sloveniji ne
Odgovori
0 0
Gorje
26. 02. 2026 18.37
Nekateri ljudje v Petrinji pa se zdaj živijo v kontejnerjih. Pa so dobili evropski denar.
Odgovori
+0
1 1
Vakalunga
26. 02. 2026 18.37
Slovenci čakajo na MESEČEVE stanovanjske enote po ceni 7 evrov kvadrat..)))
Odgovori
+2
2 0
Vakalunga
26. 02. 2026 18.39
Torej mikro 6 kvadratov bo 42. evrov in 18 kvadratov..za manj kot 150 evrov..
Odgovori
0 0
St. Gallen
26. 02. 2026 18.09
Sedaj,o je 3000 stanovanj zgrajenih predcasno bo nova cifra lahek zalogaj
Odgovori
+3
3 0
Justice4all
26. 02. 2026 17.55
Kaj imajo tudi tam Goloba....Kje je pa 5% bdp za vojsko???
Odgovori
+2
2 0
Hinkoinvinko
26. 02. 2026 17.48
Mikrostanovanja? ja draga, imam mikrostanovanje, imejva veliko otrok!
Odgovori
+4
4 0
St. Gallen
26. 02. 2026 18.09
Kapsule, poznane po vsem svetu
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
zadovoljna
Portal
Tako lepa je partnerka simpatičnega Gregorja iz Kmetije
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
Umrla je hči znanega igralca
Umrla je hči znanega igralca
vizita
Portal
Zakaj možgani v stresu iščejo nezdravo hrano
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
cekin
Portal
Kako zaslužiti 4000 evrov z 22 milijoni ogledov?
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
Svet Zpiza za izredno uskladitev pokojnin v višini enega odstotka
Svet Zpiza za izredno uskladitev pokojnin v višini enega odstotka
moskisvet
Portal
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
dominvrt
Portal
S tem nikar ne hranite mačk
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
okusno
Portal
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Torta, o kateri bodo vsi govorili
voyo
Portal
Kmetija
Starec in pištola
Starec in pištola
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543