Do 2030 gradnja in obnova 20.200 domov, mikrostanovanja za mlade

Zakon o dostopnem stanovanju po navedbah hrvaškega ministrstva za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje v pravni red prvič uvaja pojem dostopnega stanovanja - to je stanovanje, pri katerem najemnina ali obrok kredita za stanovanje skupaj s povprečnimi stroški vzdrževanja ne presega 30 odstotkov neto dohodka ožje družine. Zakon, ki je že v parlamentarni obravnavi, ureja sistemsko organizirano stanovanjsko gradnjo, pridobivanje in nakup stanovanj, financiranih ali sofinanciranih z javnimi sredstvi, ter upravljanje stanovanjskega fonda z namenom zagotavljanja dostopnega stanovanja.

Predvideno je, da bodo do leta 2030 vložili približno dve milijardi evrov, do leta 2034 pa še dodatnih 3,5 milijarde. FOTO: Shutterstock

Kdo so ciljne skupine?

Opredeljuje tudi ciljne skupine, ki imajo pravico do podpore ali stanovanjske oskrbe. Med njimi so državljani z nižjimi dohodki, mladi do 45. leta starosti, družine z otroki, starejši od 65 let in osebe iz deficitarnih poklicev, pogoj pa je, da v lasti nimajo za bivanje primerne stanovanjske nepremičnine. Minister za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje Branko Bačić je v sredo ob predstavitvi predloga zakona v saboru izrazil prepričanje, da bodo s tem in drugimi doslej sprejetimi zakoni omogočili povečanje števila stanovanjskih enot, napovedal pa je tudi gradnjo novih stanovanj. Država namerava po njegovih besedah v naslednjih štirih letih zgraditi ali obnoviti 20.200 stanovanj in družinskih hiš, medtem ko naj bi 9000 stanovanj vključili v sistem dostopnega stanovanja z aktivacijo praznih nepremičnin. Sredstva za nova stanovanja bodo zagotovili država, mesta in občine, predvideno pa je, da bodo do leta 2030 vložili približno dve milijardi evrov, do leta 2034 pa še dodatnih 3,5 milijarde.

Mikrostanovanjske enote za mlade do 30. leta

Stanovanje FOTO: Shutterstock