Do 2030 gradnja in obnova 20.200 domov, mikrostanovanja za mlade

Zakon o dostopnem stanovanju po navedbah hrvaškega ministrstva za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje v pravni red prvič uvaja pojem dostopnega stanovanja - to je stanovanje, pri katerem najemnina ali obrok kredita za stanovanje skupaj s povprečnimi stroški vzdrževanja ne presega 30 odstotkov neto dohodka ožje družine.
Zakon, ki je že v parlamentarni obravnavi, ureja sistemsko organizirano stanovanjsko gradnjo, pridobivanje in nakup stanovanj, financiranih ali sofinanciranih z javnimi sredstvi, ter upravljanje stanovanjskega fonda z namenom zagotavljanja dostopnega stanovanja.
Kdo so ciljne skupine?
Opredeljuje tudi ciljne skupine, ki imajo pravico do podpore ali stanovanjske oskrbe. Med njimi so državljani z nižjimi dohodki, mladi do 45. leta starosti, družine z otroki, starejši od 65 let in osebe iz deficitarnih poklicev, pogoj pa je, da v lasti nimajo za bivanje primerne stanovanjske nepremičnine.
Minister za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje Branko Bačić je v sredo ob predstavitvi predloga zakona v saboru izrazil prepričanje, da bodo s tem in drugimi doslej sprejetimi zakoni omogočili povečanje števila stanovanjskih enot, napovedal pa je tudi gradnjo novih stanovanj.
Država namerava po njegovih besedah v naslednjih štirih letih zgraditi ali obnoviti 20.200 stanovanj in družinskih hiš, medtem ko naj bi 9000 stanovanj vključili v sistem dostopnega stanovanja z aktivacijo praznih nepremičnin.
Sredstva za nova stanovanja bodo zagotovili država, mesta in občine, predvideno pa je, da bodo do leta 2030 vložili približno dve milijardi evrov, do leta 2034 pa še dodatnih 3,5 milijarde.
Mikrostanovanjske enote za mlade do 30. leta
V okviru programa dostopnega stanovanja se je po pisanju hrvaškega Jutarnjega lista pojavil tudi predlog t. i. mikrostanovanjske enote. Površina takšne enote bi lahko znašala 18 kvadratnih metrov za eno osebo oziroma 26 kvadratnih metrov za dve osebi, namenjene pa bodo mladim do 30. leta, za prehodno obdobje do štirih let z možnostjo podaljšanja za dve leti.
Na ministrstvu so novost za časnik potrdili, a poudarili, da koncepta še niso podrobno razdelali. "Cilj ukrepa je podpreti mlade v prehodnem življenjskem obdobju - dokler si ne ustvarijo družine in ne zagotovijo trajne stanovanjske rešitve. Hkrati te mikroenote omogočajo kakovostno in cenovno dostopno bivanje tudi študentom," so pojasnili.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.