Do brezplačne železniške vozovnice za odkrivanje Evrope še 36.000 mladih

Mladi bodo lahko med marcem 2025 in majem 2026 sami ali v skupini do pet oseb do 30 dni spoznavali raznolikost evropske celine.

Poleg brezplačne vozovnice bodo prejeli tudi kartico popustov, pred odhodom pa se bodo lahko udeležili informativnih in spoznavnih srečanj, so pojasnili na komisiji.

Pobuda, ki je del programa Erasmus+, je namenjena 18-letnikom iz držav članic EU ter držav, pridruženih programu Erasmus+. Na tokratni razpis se je prijavilo več kot 135.000 mladih.