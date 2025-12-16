Do groba kar z bmw-jem: 79-letnika posnele nadzorne kamere

"Na pokopališču smo že marsikaj videli, ampak to je resnično neverjetno," so ob posnetku, ki so ga delili na družbenem omrežju Facebook , zapisali v pogrebnem podjetju Šibenik. Voznika črnega bmw-ja je med vožnjo med grobovi v soboto ujela nadzorna kamera na pokopališču.

"Z avtomobilom med grobovi, kamor ne more niti mrliški voz. Na srečo ni bil noben grob poškodovan, lahko pa bi se zgodilo kaj neželenega," pravijo v podjetju Čempresi Šibenik. Kot so še dodali, je vozilo sicer nemških registrskih oznak, a kaže, da je bil za volanom državljan Hrvaške. "V vsakem primeru bo posnetek posredovan pristojnim," so še sporočili.

Pesek na grobovih in sledi koles je odkril direktor pokopališča Joško Vuković in odšel preveriti posnetke kamer, poroča net.hr. Na njih je videti tudi starejšo žensko, ki je v nekem trenutku izstopila iz avtomobila. "Vidi se, kako v zabojnik odnese smeti, nato pa vozniku pomaga 'navigirati' med grobovi," razlaga. Po informacijah hrvaških novinarjev sicer ne gre za težje pokretni osebi, ki do groba ne bi mogli peš.

Zgroženi so tudi drugi obiskovalci pokopališča. "To je vandalizem. /.../ Tukaj so pokopani naši dragi pokojni," sta jasni Jadranka Luketa in Anita Morović.

Vožnjo po šibeniškem pokopališču pa zdaj preiskuje tudi policija. "V kriminalistični preiskavi je bilo ugotovljeno, da je v soboto, 13. decembra, ob 13.45 v Šibeniku, na mestnem pokopališču Kvanj 79-letni hrvaški državljan vozil avtomobil z nemškimi registrskimi tablicami," so sporočili s Policijske uprave Šibenik-Knin. Gmotna škoda pri tem ni nastala, so pa zaradi kršitve Zakona o varnosti cestnega prometa voznika oglobili.

Vuković pa ob tem še izpostavlja, da voznika ne bi kaznoval, temveč ga predvsem povprašal po vesti.