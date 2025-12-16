Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Do groba kar z bmw-jem: 79-letnika posnele nadzorne kamere

Šibenik, 16. 12. 2025 17.45 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Vožnja med grobovi

Nadzorne kamere na šibeniškem mestnem pokopališču so posnele nenavaden prizor: voznik temnega bmw-ja, ki je svojega jeklenega konjička zapeljal kar po pokopališki potki med grobovi.

"Na pokopališču smo že marsikaj videli, ampak to je resnično neverjetno," so ob posnetku, ki so ga delili na družbenem omrežju Facebook, zapisali v pogrebnem podjetju Šibenik. Voznika črnega bmw-ja je med vožnjo med grobovi v soboto ujela nadzorna kamera na pokopališču.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
"Z avtomobilom med grobovi, kamor ne more niti mrliški voz. Na srečo ni bil noben grob poškodovan, lahko pa bi se zgodilo kaj neželenega," pravijo v podjetju Čempresi Šibenik. Kot so še dodali, je vozilo sicer nemških registrskih oznak, a kaže, da je bil za volanom državljan Hrvaške. "V vsakem primeru bo posnetek posredovan pristojnim," so še sporočili.

Pesek na grobovih in sledi koles je odkril direktor pokopališča Joško Vuković in odšel preveriti posnetke kamer, poroča net.hr. Na njih je videti tudi starejšo žensko, ki je v nekem trenutku izstopila iz avtomobila. "Vidi se, kako v zabojnik odnese smeti, nato pa vozniku pomaga 'navigirati' med grobovi," razlaga. Po informacijah hrvaških novinarjev sicer ne gre za težje pokretni osebi, ki do groba ne bi mogli peš.

Zgroženi so tudi drugi obiskovalci pokopališča. "To je vandalizem. /.../ Tukaj so pokopani naši dragi pokojni," sta jasni Jadranka Luketa in Anita Morović.

Vožnjo po šibeniškem pokopališču pa zdaj preiskuje tudi policija. "V kriminalistični preiskavi je bilo ugotovljeno, da je v soboto, 13. decembra, ob 13.45 v Šibeniku, na mestnem pokopališču Kvanj 79-letni hrvaški državljan vozil avtomobil z nemškimi registrskimi tablicami," so sporočili s Policijske uprave Šibenik-Knin. Gmotna škoda pri tem ni nastala, so pa zaradi kršitve Zakona o varnosti cestnega prometa voznika oglobili.

Vuković pa ob tem še izpostavlja, da voznika ne bi kaznoval, temveč ga predvsem povprašal po vesti.

Šibenik pokopališče vožnja grobovi

Prvi evropski načrt za cenovno dostopna stanovanja

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ne kupi, dokler ne vidiš tega znaka
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Otroci v stiski: praznični čas, ki ni vedno vesel
Otroci v stiski: praznični čas, ki ni vedno vesel
Objem staršev je najboljše 'zdravilo' za otroka
Objem staršev je najboljše 'zdravilo' za otroka
zadovoljna
Portal
Tako je videti kultna Baby iz Umazanega plesa po skoraj 40 letih
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Top filmi za december
Top filmi za december
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
vizita
Portal
Kako zaspati v manj kot 5 minutah?
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)
Ko vas 'zdrava hrana' začne delati bolne: temna stran clean eatinga
Ko vas 'zdrava hrana' začne delati bolne: temna stran clean eatinga
Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj
Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj
cekin
Portal
Kaj delodajalec opazuje na razgovoru?
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Na vlaku SŽ se je rodila pomembna ideja
Na vlaku SŽ se je rodila pomembna ideja
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
moskisvet
Portal
Pevec zbolel za rakom
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa
Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?
Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?
Umrla je pri 45 letih
Umrla je pri 45 letih
dominvrt
Portal
Trik, da se okna pozimi ne bodo rosila
To se zgodi, če posteljnine ne menjate dovolj pogosto
To se zgodi, če posteljnine ne menjate dovolj pogosto
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
Kako se za vedno znebiti moljev?
Kako se za vedno znebiti moljev?
okusno
Portal
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Hiter prigrizek, s katerim boste navdušili obiske
Hiter prigrizek, s katerim boste navdušili obiske
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
voyo
Portal
Sandokan
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
Na lovu
Na lovu
Kapa
Kapa
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1419