Do hotela vozi žičnica, turist poskusil z audijem: rešili so ga gasilci

Moški, ki je potoval s svojim sinom, je sledil navigaciji, ki ga je usmerila na gozdno pot. Ukrajinec je očitno pri tem spregledal opozorilni znak za prepovedan vstop in zapeljal na zasneženo in poledenelo cesto. Po nekaj kilometrih je s svojim audijem obtičal na ovinku. Turista sta o incidentu obvestila hotel, od tam pa so poklicali gasilce.

"Jaz bi se obrnil z avtom po 100 metrih," je nerazumno potezo komentiral vodja reševanja Daniel Paulitsch. Gasilci so se prebili do audija, ga privezali na kabel in tako preprečili, da bi zdrsnil po hribu navzdol. Na avtomobil so namestili verige, nato pa ga varno odpeljali v dolino.

"Voznika je bilo zelo sram in bil je zelo hvaležen," je še komentiral Paulitsch. Dvourna reševalna akcija, v kateri je sodelovalo 20 gasilcev, sicer ne bo brezplačna. Kot dodaja Kronen Zeitung, bodo namreč nespametnemu turistu izdali račun.