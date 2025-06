Do italijanskega državljanstva že po petih letih?

Referendum poteka v senci bojazni, da volilna udeležba ne bo dosegla potrebnega praga. Anketa inštituta Demopolis iz maja kaže, da naj bi bila udeležba le med 31 in 39 odstotki.

Trenutna zakonodaja določa, da morajo tujci v Italiji živeti neprekinjeno deset let, da se lahko potegujejo za državljanstvo prek naturalizacije. Poleg tega morajo izpolnjevati pogoje, kot so minimalni dohodek, čista kazenska evidenca, znanje jezika in družbena integracija. Državljani EU lahko državljanstvo pridobijo že po štirih letih.

Tajnik liberalne stranke Piu Europa Riccardo Magi spremembo podpira in obstoječa pravila označuje za stara in nepravična: "Silijo sto tisoče deklet in fantov, rojenih ali vzgojenih v Italiji, da živijo kot tujci v državi, ki je tudi njihova država."