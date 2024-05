Norveška, Španija in Irska bodo Palestino priznale 28. maja, Izrael kritičen

Norveška bo uradno priznala Palestino kot državo 28. maja, je sporočil norveški premier Jonas Gahr Støre. "Na Bližnjem vzhodu ne more biti miru, če ni priznanja," je dodal. Tudi Španija je za datum priznanja naznanila 28. maj, irski premier pa je sporočil, da njihova država verjame, da je "trajni mir mogoče zagotoviti le na podlagi svobodne volje svobodnih ljudi". Izrael medtem vse bolj opozarja, da bo priznanje "podžgalo ekstremizem in nestabilnost".

Med sedemmesečno vojno, kjer mnogi pozivajo na trajni mir v regiji, sta se priznanje zavzele še Irska, Španija in Norveška. Slednja je že sporočila, da bodo uradno priznali Palestino kot državo 28. maja. Norveška, ki sicer ni članica Evropske unije je bila od začetka goreča zagovornica rešitve dveh držav med Izraelom in Palestinci.

Norveški premier Jonas Gahr Store z zunanjim ministrom Espenom Barthom Eidejem FOTO: AP icon-expand

"Teror so zagrešili Hamas in militantne skupine, ki ne podpirajo rešitve dveh držav in države Izrael," je dejal vodja norveške vlade. "Palestino bo Norveška obravnavala kot neodvisno državo z vsemi pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz tega." Do priznanja bo prišlo po več kot 30 letih po podpisu prvega sporazuma iz Osla leta 1993. Od takrat so po mnenju norveške vlade "Palestinci naredili pomembne korake k rešitvi dveh držav". Trije voditelji irske vlade - premier Simon Harris, podpredsednik vlade Micheál Martin in minister Eamon Ryan - so prav tako imeli novinarsko konferenco in predstavili svojo odločitev o priznanju palestinske države. Premier je dejal, da je rešitev dveh držav "edina verodostojna pot za mir". "Smo tri desetletja po procesu iz Olsa in morda dlje kot kdaj koli od pravične, trajnostne in celovite mirovne rešitve."

Izrael je medtem odpoklical svoja odposlanca na Irskem in na Norveškem, poroča BBC. "Irski in Norveški pošiljam jasno sporočilo: Izrael se ne bo umaknil tistim, ki spodkopavajo njegovo suverenost in ogrožajo njegovo varnost," je dejal zunanji minister Israel Katz. Kot poroča BBC, je tudi španski premier Pedro Sánchez danes sporočil datum uradnega priznanja in sicer 28. maj. In izraelski zunanji minister je že napovedal, da bo iz Španije odpoklical poslanca, če Španci uresničijo svojo namero o priznanju. "Priznali bomo Palestino iz več razlogov in to lahko povzamemo s tremi besedami - mir, pravičnost in doslednost," je poudaril. "Zagotoviti moramo, da se bo dvodržavna rešitev spoštovala in mora obstajati vzajemno jamstvo za varnost." Sanchez je kritiziral tudi izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in zanj dejal, da še "vedno bombardira bolnišnice in šole ter kaznuje ženske in otroke z lakoto". A vendar je dodal, da priznanje Palestine vsekakor ne pomeni "priznanje proti Izraelu ali Judom". Prav tako ni v prid Hamasu, je v prid miru in sožitju, je dodal. Odzval se je že Katz. "Današnja odločitev pošilja sporočilo Palestincem in svetu: terorizem se splača."

"Potem ko je teroristična organizacija Hamas izvedla največji poboj Judov po holokavstu, potem ko je zagrešila gnusne spolne zločine, ki jim je bil priča ves svet, so se te države odločile, da Hamas in Iran nagradijo s priznanjem palestinske države," je bil kritičen. Kako pa Slovenija obravnava Palestino? Slovenija še ni priznala palestinske države. In zakaj ne? Za učinkovit odgovor je treba najprej pogledati, kaj sploh pomeni, če se Palestina prizna kot država. Obstajata namreč dve teoriji državnosti: deklarativna teorija in konstitutivna teorija. Privrženci prve pravijo, da je država lahko obravnavana kot država, če ustreza definiciji državnosti, razglašeni v konvenciji iz Montevidea leta 1933, ki pravi, da mora imeti stalno prebivalstvo in opredeljeno ozemlje, svojo vlado in zmožnost vstopanja v odnose z drugimi državami. Politični obstoj države je "neodvisen od priznanja s strani drugih držav".

Palestinska zastava FOTO: Bobo icon-expand

V nasprotju s konvencijo iz Montevidea, pa ima konstitutivna teorija drugačno razlago. Ta pravi, da se država lahko šteje za državo le, če je kot tako priznava preostali svet. Ta teorija ni zakonsko kodificirana: namesto tega meni, da je sodobna državnost stvar mednarodnega prava in diplomacije. In strokovnjaki imajo precej različna mnenja o tem, ali palestinska ozemlja ustrezajo pravni definiciji državi. Od leta 2024 je 143 držav od 193 članic ZN priznalo palestinsko državo. To vključuje Turčijo, Kitajsko, Rusijo in vse arabske države ter skoraj vse afriške države razen Kameruna in Eritreje. Med tistimi, ki pa nikakor ne priznavata palestinske države sta tako Združeno kraljestvo kot ZDA. Glavni nasprotnik priznanja pa je seveda Izrael, kjer trdijo, da bi taka država ogrozila obstoj Izraela. Le osem članic EU - Poljska, Bolgarija, Romunija, Madžarska, Češka, Slovaška, Švedka in Ciper - priznava Palestino kot državo. Od teh pa je le Švedska leta 2014 priznala Palestino kot suvereno državo. Tudi Evropska unija Palestine ne priznava kljub številnim diplomatskih prizadevanjem znotraj bloka, piše Al Jazeera. Znotraj EU je namreč postopek priznavanja držav nacionalna pravica in ni predmet postopka ali odločitve EU. Za tiste evropske države, ki Palestine niso priznale, priznanje ni zavrnjeno samo po sebi, ampak ga je treba obravnavati v širšem okviru mirovnega procesa z Izraelom. Takšen je navsezadnje bil tudi osrednji dogovor mirovnih sporazumov iz Osla leta 1993.