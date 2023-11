Do konca stoletja možno zvišanje temperature za do 2,9 stopinje Celzija

Kot opozarjajo pri UNEP, je glede na to, da naj bi bilo letošnje leto najbolj vroče v vsej zgodovini, svet trenutno priča zaskrbljujočemu povečanju števila in obsega podnebnih rekordov.

Ob upoštevanju načrtov držav glede zmanjšanja izpustov ogljika je planet trenutno na poti, da se bo do leta 2100 segrel za med 2,5 in 2,9 stopinje Celzija.

V teh okoliščinah pa človek v ozračje še naprej spušča rekordne ravni toplogrednih plinov. Emisije toplogrednih plinov so se po navedbah UNEP med letoma 2021 in 2022 povečale za 1,2 odstotka, kar je v veliki meri posledica izgorevanja fosilnih goriv iz industrijskih procesov, so opozorili avtorji poročila.

Vodja UNEP Inger Andersen je poudarila, da morajo biti države iz skupine najbogatejših gospodarstev na svetu G20, ki so odgovorne za približno 80 odstotkov emisij, zgled pri zmanjševanju emisij.

Ob tem je izrazila optimizem, da bo mogoče kljub pretresom, ki sta jih povzročila ruska invazija na Ukrajino in konflikt med Izraelom in Hamasom, napredek na tem področju doseči na podnebni konferenci COP28 med 30. novembrom in 12. decembrom v Dubaju.

"Države in pogajalci razumejo, da ne glede na te globoke delitve, ki obstajajo in so nesporne, okolje ne čaka, podnebje pa še posebej ne," je dejala.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je ob tem opozoril na pomembnost pogajanj na COP28. "Trenutni trendi vodijo naš planet v brezizhodno povišanje temperature," je dejal in ocenil, da je svet glede globalnega segrevanja "zašel s poti".