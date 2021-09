'Do konca življenja ji bom hvaležen, ker mi je rešila življenje'

"Ko je odšla, je k meni prišel snemalec in me vprašal, kako mi je ime. Zvečer sem videl, da me je ta moški fotografiral z njo in fotografijo objavil. Poleg mene pa je torej stala Angela Merkel," nadaljuje. Čez noč je postal zvezda.

"Prišel sem v nov dom za begunce v Berlinu. Ravno sem prvič prespal tam. Ko sem vstal, sem se želel odpraviti do trgovine. Namesto tega sem pred vhodom videl številne fotografe, policiste in varnostnike. Nato se je pripeljal črni avto. Izstopila je ženska. Stal sem tam in videl, da si mnogi fotografi želijo njeno fotografijo. Pomislil sem, da je najbrž zelo znana, igralka ali kaj podobnega. Rekel sem si, da moram z njo narediti selfi, potem pa bom že izvedel, kdo je. Objel sem jo, nasmehnila se je. Trajalo je približno tri sekunde. To je bil čudovit trenutek," se spominja trenutkov, preden je nastala ikonična fotografija.

"To je bila res velika sprememba. Prvi dnevi po domovih za begunce so bili zelo težki in osamljeni, počutil sem se zelo samega. Po selfiju pa mi ​​je pisalo veliko ljudi. Spoznal sem veliko ljudi, našel prijatelje. Pogovori so mi pomagali, da sem se bolje naučil nemščine. To me je motiviralo in sem se lahko zelo dobro vključil. Kasneje sem se začel zelo zanimati tudi za politiko v Nemčiji in za Merklovo. Danes sem zelo zadovoljen z življenjem v Nemčiji," pravi.

Toda slika je bila zanj hkrati blagoslov in prekletstvo. "Slika je bila pogosto zlorabljena, zlasti s strani AfD. Nato sem moral celo tožiti Facebook, kar ni bila lepa izkušnja," je dejal.

Vseeno je za vse skupaj hvaležen: "Gospa Merkel je najmočnejša ženska v Evropi in hvaležen ji bom do konca življenja, ker mi je rešila življenje. Dala mi je novo življenjsko priložnost, da mi je dovoljeno ostati tukaj v Nemčiji. Odločitev, da leta 2015 meje ni zaprla, je bila zame najboljša. Za to, kar je storila, sem ji zelo hvaležen."