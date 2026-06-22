Do končnega dogovora v 60 dneh?

Po navedbah posrednikov je bil ustanovljen poseben visoki odbor, ki bo vodil nadaljnja pogajanja, tehnične skupine pa bodo delo nadaljevale že v prihodnjih dneh. V skupni izjavi sta Katar in Pakistan poudarila, da sta se delegaciji dogovorili tudi o vzpostavitvi posebnega komunikacijskega kanala za preprečevanje incidentov in nesporazumov v Hormuški ožini, eni najpomembnejših svetovnih pomorskih poti. Prav Hormuška ožina ostaja eno ključnih odprtih vprašanj. Čeprav je Iran konec tedna napovedal njeno zaprtje, podatki o pomorskem prometu kažejo, da ladijski promet skozi ožino še vedno poteka. Skozi ta prehod sicer potuje približno petina svetovne trgovine z nafto in zemeljskim plinom, zato bi popolna zapora lahko povzročila resne motnje na svetovnih trgih. Pogovori so se dotaknili tudi iranskega jedrskega programa, ki ostaja eno osrednjih spornih vprašanj med državama. Ameriški uradniki poudarjajo, da je namen pogajanj doseči dolgoročno odpoved Irana morebitnim ambicijam po jedrskem orožju, medtem ko Teheran vztraja, da je njegov jedrski program izključno miroljuben.

Napetosti zaradi Libanona

Pomemben del pogovorov je bil namenjen tudi razmeram v Libanonu. Kljub prejšnjemu dogovoru o končanju spopadov so se v zadnjih dneh znova zaostrili boji med izraelsko vojsko in gibanjem Hezbollah. Izraelski zračni napadi naj bi po navedbah libanonskih oblasti zahtevali več deset smrtnih žrtev. ZDA so zato v petek razglasile novo premirje med Izraelom in Hezbolahom. V okviru pogajanj so se strani zdaj dogovorile o ustanovitvi posebne skupine za preprečevanje incidentov v Libanonu, ki bo spremljala spoštovanje prekinitve vojaških operacij. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je medtem vztrajal, da bo izraelska vojska ostala na jugu Libanona toliko časa, kolikor bo potrebno za zaščito severa Izraela. Vodja Hezbolaha Naim Qassem je to zavrnil in poudaril, da se bo gibanje še naprej branilo pred izraelsko prisotnostjo.

Režim v Teheranu se ne namerava odreči bogatenju urana. FOTO: AP

Trump grozi, Iran odgovarja