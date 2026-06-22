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Do končnega dogovora v 60 dneh?

Bern, 22. 06. 2026 06.10 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
N.Š.
JD Vance

V švicarskem Luzernu se je končal prvi krog pogovorov med Združenimi državami Amerike in Iranom o dokončnem dogovoru za končanje vojne na Bližnjem vzhodu. Posrednici, Katar in Pakistan, sta po srečanju sporočili, da so dosegli spodbuden napredek - in da sta se strani dogovorili o časovnici za dosego končnega sporazuma v 60 dneh.

Po navedbah posrednikov je bil ustanovljen poseben visoki odbor, ki bo vodil nadaljnja pogajanja, tehnične skupine pa bodo delo nadaljevale že v prihodnjih dneh. V skupni izjavi sta Katar in Pakistan poudarila, da sta se delegaciji dogovorili tudi o vzpostavitvi posebnega komunikacijskega kanala za preprečevanje incidentov in nesporazumov v Hormuški ožini, eni najpomembnejših svetovnih pomorskih poti.

Prav Hormuška ožina ostaja eno ključnih odprtih vprašanj. Čeprav je Iran konec tedna napovedal njeno zaprtje, podatki o pomorskem prometu kažejo, da ladijski promet skozi ožino še vedno poteka. Skozi ta prehod sicer potuje približno petina svetovne trgovine z nafto in zemeljskim plinom, zato bi popolna zapora lahko povzročila resne motnje na svetovnih trgih.

Pogovori so se dotaknili tudi iranskega jedrskega programa, ki ostaja eno osrednjih spornih vprašanj med državama. Ameriški uradniki poudarjajo, da je namen pogajanj doseči dolgoročno odpoved Irana morebitnim ambicijam po jedrskem orožju, medtem ko Teheran vztraja, da je njegov jedrski program izključno miroljuben.

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Napetosti zaradi Libanona

Pomemben del pogovorov je bil namenjen tudi razmeram v Libanonu. Kljub prejšnjemu dogovoru o končanju spopadov so se v zadnjih dneh znova zaostrili boji med izraelsko vojsko in gibanjem Hezbollah. Izraelski zračni napadi naj bi po navedbah libanonskih oblasti zahtevali več deset smrtnih žrtev.

ZDA so zato v petek razglasile novo premirje med Izraelom in Hezbolahom. V okviru pogajanj so se strani zdaj dogovorile o ustanovitvi posebne skupine za preprečevanje incidentov v Libanonu, ki bo spremljala spoštovanje prekinitve vojaških operacij.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je medtem vztrajal, da bo izraelska vojska ostala na jugu Libanona toliko časa, kolikor bo potrebno za zaščito severa Izraela. Vodja Hezbolaha Naim Qassem je to zavrnil in poudaril, da se bo gibanje še naprej branilo pred izraelsko prisotnostjo.

Režim v Teheranu se ne namerava odreči bogatenju urana.
Režim v Teheranu se ne namerava odreči bogatenju urana.
FOTO: AP

Trump grozi, Iran odgovarja

Tik pred začetkom pogovorov je ameriški predsednik Donald Trump na družbenem omrežju opozoril Iran, naj nemudoma ustavi svoje zaveznike v Libanonu, sicer bodo ZDA državo znova "zelo močno udarile".

Na grožnje se je ostro odzval vodja iranske delegacije Mohammad Bagher Ghalibaf. "Če bi njihove grožnje imele kakršen koli učinek, danes ne bi bili v tako obupanem položaju," je dejal in dodal, da Iran raje deluje kot grozi.

Ameriško delegacijo vodi podpredsednik JD Vance, ki je pred srečanjem poudaril, da želi Washington obrniti nov list v odnosih z Iranom. Po njegovih besedah so ZDA pripravljene temeljito spremeniti odnos do Teherana, če se bo ta odpovedal vlogi dejavnika regionalne nestabilnosti in morebitnim jedrskim ambicijam.

Prav vprašanje iranskega jedrskega programa je bilo namreč eden glavnih razlogov za ameriško-izraelsko vojaško posredovanje konec februarja. O njem dokončnega dogovora za zdaj še ni, obe strani pa ga označujeta za ključno temo prihodnjih tednov.

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