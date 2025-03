Do leta 2050 bo pretežek vsak tretji otrok in vsak drugi odrasel

Do leta 2050 bo več kot polovica odraslih ter tretjina otrok po svetu imela prekomerno telesno težo oziroma bo debelih, izsledke analize, ki jo je objavila revija Lancet , povzema Guardian . Številke že danes govorijo same zase. Ocenjujejo namreč, da se že danes s prekomerno telesno težo spopada kar 2,11 milijarde ljudi, starejših od 25 let, ter 493 milijonov otrok in mladih, starih od pet pa do 24 let. Za primerjavo: leta 1990 je bilo v starejši skupini takih 731 milijonov, v mlajši pa 198 milijonov.

Po oceni strokovnjakov je v Sloveniji debelih že 400.000 ljudi, kar je 20 odstotkov odraslih, otrok in mladostnikov. Ob tem beležimo še 800.000 oseb s prekomerno telesno težo, kar v seštevku pomeni, da se z odvečnimi kilogrami bori že 1,2 milijona prebivalk in prebivalcev Slovenije, piše na spletni strani SLOfit.

Gre za neprimerljivo grožnjo javnemu zdravstvenemu sistemu, opozarjajo avtorji analize in dodajajo, da so k temu privedle globalne napake oziroma kar neodzivnost na naraščajočo krizo zaradi debelosti v zadnjih treh desetletjih.

Tudi da bi to spremenili, danes obeležujemo svetovni dan debelosti, katerega geslo se letos glasi "Spreminjanje sistemov za bolj zdrava življenja". V Svetovni zvezi za debelost (World Obesity Federation) izpostavljajo, da se preveč osredotočamo na posameznika in premalo na sisteme, kot so zdravstvo, državne politike, mediji, ki se morajo po njihovem mnenju spremeniti. "Čas je, da preusmerimo pozornost in si prizadevamo za sistemske spremembe. Debelost je zapletena kronična bolezen, ki je pomemben dejavnik tveganja za druge bolezni, kot so sladkorna bolezen, bolezni srca in rak. S skupnimi močmi vlade, zdravstvenih delavcev, zagovornikov in javnosti lahko spremenimo te sisteme in ustvarimo bolj zdravo prihodnost za vse," so dodali.

Z debelostjo so povezana številna zdravstvena tveganja, kot so sladkorna bolezen tipa 2, rak na 13 anatomskih mestih in srčno-žilna obolenja. Debelosti pripisano breme raka v populaciji je 11,9-odstotno pri moških in 13,1-odstotno pri ženskah. Približno 90 odstotkov ljudi s sladkorno boleznijo tipa 2 je debelih, je na novinarski konferenci pred dnevi povedal primarij Matija Cevc.

Številne raziskave po njegovih navedbah kažejo, da se lahko s hujšanjem izognemo številnim zapletom, ki jih povzroča debelost. S shujšanjem se uravna krvni tlak, sladkorna bolezen in tudi motnja v presnovi maščob. Zdrav življenjski slog, ki vključuje redno telesno dejavnost ter energetsko in po sestavi uravnoteženo prehrano, lahko zagotovi zdravo telesno sestavo in tudi primerno telesno težo.