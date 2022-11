Do leta 2100 bi lahko zaradi vročinskih valov umrlo 90.000 Evropejcev letno

Zaradi vročinskih valov lahko do leta 2100 umre 90.000 Evropejcev letno. To so ocene najnovejšega poročila Evropske agencije za okolje (EEA). "Če svet izpolni zavezo in segrevanje ozračja omeji na 1,5 stopinje Celzija v primerjavi s predindustrijsko dobo, pa se število smrti zmanjša na 30.000 letno," so zapisali.

Po navedbah agencije je v obdobju med letoma 1980 in 2020 zaradi vročinskih valov umrlo okoli 129.000 Evropejcev. Ti pojavi bodo zaradi podnebnih sprememb vse pogostejši, ob starajoči se populaciji in urbanizaciji pa se bo število žrtev v prihodnjih letih najverjetneje povečalo. Še posebej prizadet bo jug evropske celine.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v ponedeljek sporočila, da je samo letos zaradi vročinskih valov v Evropi umrlo vsaj 15.000 ljudi. Junij, julij in avgust so bili v Evropi najtoplejši od začetka meritev, izredno visoke temperature pa so povzročale suše, kakršnih Evropa ni videla od srednjega veka.

Poleg vplivov visokih temperatur na populacijo Evrope se poročilo osredotoča še na vpliv nalezljivih bolezni, ki se hitreje širijo zaradi segrevanja kontinenta. Kot ugotavljajo, bi lahko bila Evropa zaradi podnebnih sprememb bolj dovzetna za nalezljive bolezni, kot so malarija, mrzlica denga in virus Zahodnega Nila, ki se širijo s piki komarjev, saj bi se lahko njihova pojavnost širila v smeri proti severu. Tudi to bi lahko še dodatno obremenilo zdravstveni sistem, opozarjajo v poročilu in pozivajo k ustreznemu ukrepanju.