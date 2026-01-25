Do minus 40 stopinj Celzija, v 20 državah izredne razmere

Po navedbah nacionalne meteorološke službe (NWS) je sneg zajel več zveznih držav, med drugim Kansas, Oklahomo in Misuri. Ponekod ga je zapadlo že več kot 20 centimetrov. "Led in sneg se bosta talila izjemno počasi in ne bosta kmalu izginila, kar bo oviralo vsa prizadevanja za obnovo," je še posvarila meteorološka služba.
Ponekod v ZDA so se temperature spustile tudi do minus 40 stopinj Celzija. V Rhinelanderju v Wisconsinu so denimo izmerili minus 38 stopinj Celzija, kar je bila najnižja izmerjena temperatura v skoraj 30 letih.
Tudi župan New Yorka Zohran Mamdani je govoril o pripravah mesta na pričakovano snežno nevihto in opozoril, da bodo temperature ta konec tedna nižje kot v osmih letih.
Zaradi neurja je brez elektrike ostalo več kot 180.000 gospodinjstev v ZDA, od tega okoli 45.000 v Teksasu in okoli 67.000 v Louisiani. Po podatkih spletne strani FlightAware pa je bilo doslej odpovedanih več kot 14.000 letov v in iz ZDA.
Sekretar za promet Sean Duffy je že v soboto opozoril, da bo neurje prizadelo do 240 milijonov Američanov. Ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem je Američane pozvala, naj ostanejo doma, poskrbijo za svoje družine in sodelujejo z lokalnimi oblastmi. Predsednik ZDA Donald Trump pa je dejal, da spremlja razmere in je v stiku s prizadetimi zveznimi državami.
Neurje v ZDA je posledica polarnega vrtinca, ki je običajno razmeroma kompakten sistem, včasih pa se raztegne v ovalno obliko in mrzel arktični zrak se razširi na velik del Severne Amerike.
Polarni vrtinec je obsežen sistem vetrov, ki krožijo okoli Zemljinih polov, predvsem nad Arktiko. Običajno je ta sistem stabilen in kompakten, kar zadržuje hladen arktični zrak na severu. Vendar pa lahko občasno oslabi ali postane nestabilen, kar povzroči, da se razširi proti jugu. Ko se to zgodi, lahko izjemno hladen zrak iz polarnega območja prodre globoko v nižje zemljepisne širine, kot je Severna Amerika, kar povzroči nenadne in ekstremne padce temperature, snežne nevihte in druge vremenske pojave, kot je opisano v članku.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.