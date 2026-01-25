Do minus 40 stopinj Celzija, v 20 državah izredne razmere

Po navedbah nacionalne meteorološke službe (NWS) je sneg zajel več zveznih držav, med drugim Kansas, Oklahomo in Misuri. Ponekod ga je zapadlo že več kot 20 centimetrov. "Led in sneg se bosta talila izjemno počasi in ne bosta kmalu izginila, kar bo oviralo vsa prizadevanja za obnovo," je še posvarila meteorološka služba.

Mraz v ZDA AP

Ponekod v ZDA so se temperature spustile tudi do minus 40 stopinj Celzija. V Rhinelanderju v Wisconsinu so denimo izmerili minus 38 stopinj Celzija, kar je bila najnižja izmerjena temperatura v skoraj 30 letih. Tudi župan New Yorka Zohran Mamdani je govoril o pripravah mesta na pričakovano snežno nevihto in opozoril, da bodo temperature ta konec tedna nižje kot v osmih letih.

Zohran Mamdani Profimedia

Zaradi neurja je brez elektrike ostalo več kot 180.000 gospodinjstev v ZDA, od tega okoli 45.000 v Teksasu in okoli 67.000 v Louisiani. Po podatkih spletne strani FlightAware pa je bilo doslej odpovedanih več kot 14.000 letov v in iz ZDA.

Sekretar za promet Sean Duffy je že v soboto opozoril, da bo neurje prizadelo do 240 milijonov Američanov. Ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem je Američane pozvala, naj ostanejo doma, poskrbijo za svoje družine in sodelujejo z lokalnimi oblastmi. Predsednik ZDA Donald Trump pa je dejal, da spremlja razmere in je v stiku s prizadetimi zveznimi državami.

Neurje v ZDA je posledica polarnega vrtinca, ki je običajno razmeroma kompakten sistem, včasih pa se raztegne v ovalno obliko in mrzel arktični zrak se razširi na velik del Severne Amerike.