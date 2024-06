Do odkritja položaja svojih sovražnikov s srednjeveškim orožjem

Izraelske sile so za napad na islamistično skupino iz Libanona, Hezbolah, uporabile orožje, ki smo ga od 16. stoletja le redko videli na bojišču. Gre namreč za srednjeveški katapult, z njim pa so metali ognjene izstrelke čez mejo v Libanon.

OGLAS

Kot so izraelske obrambne sile (IDF) pojasnile, uporaba katapulta še ne pomeni, da ga bodo zdaj uporabljali vsakokrat. In kot poroča CNN, so najbrž katapult uporabili za lažje požiganje gozdov, da bi odkrili borce Hezbolaha, ki so poskušali doseči izraelsko mejo, piše CNN.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Poročila o uporabi katapultov, specifično "tribokov", so se sicer pojavila tudi s strani ukrajinskih demonstrantov med protesti Majdan leta 2014 in sirskih upornikov leta 2013, a to orožje vseeno pripada preteklemu vojaškemu obdobju. Ena od zadnjih zabeleženih uporab triboka v vojni sega v leto 1521, ko ga je španski konkvistador Hernan Cortes med napadom na Tenochtitlan v Mehiki uporabil proti Aztekom. Po iznajdbi sodobnega topništva se je uporaba katapultov začela zmanjševati.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči