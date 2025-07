Do petih let ni mogel hoditi, nato postal najstarejši maratonec

Njegov londonski tekaški klub in dobrodelna organizacija Sikhs In The City sta potrdila njegovo smrt in dejala, da bodo njihovi prihajajoči dogodki v Ilfordu v vzhodnem Londonu praznovanje njegovega življenja in dosežkov.

Singh, ki je od leta 1992 živel v Ilfordu, si je ustvaril ime s tem, ko je podrl številne rekorde v maratonih v različnih starostnih skupinah. Stoletnik je postal navdih za nešteto športnikov, saj je tekel maratone tudi po dopolnjenem 100. letu starosti.

Njegov profil na uradni spletni strani olimpijskih iger navaja, da se je Singh rodil v Pandžabu, takrat pod britansko oblastjo, 1. aprila 1911 in bil najmlajši od štirih otrok v kmečki družini. Zaradi tankih in šibkih nog ni mogel hoditi, dokler ni bil star pet let. Po smrti žene Gian Kaur v Jalandharju se je preselil v Anglijo in se s sinom naselil v vzhodnem Londonu.