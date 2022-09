Do Singapurja s spremstvom bojnih letal: potnik v zraku zagrozil z bombo

37-letni potnik, ki je iz Amerike letel proti Singapuru je sprožil večji incident. Ko je bilo letalo že v zraku, je začel zatrjevati, da ima v svoji ročni prtljagi bombo, je sporočilo singapursko obrambno ministrstvo.

Razburjenega moškega, ki je sprva grozil z bombo, nato pa tudi napadel kabinsko osebje, so do pristanka letala obvladovali člani posadke. Letalu singapurske letalske družbe sta se zaradi varnosti pridružili tudi bojni letali F-16/D, piše CNN. "Naši lovci so pospremili letalo, dokler ni varno pristalo na letališču Changi," je incident opisovalo obrambno ministrstvo. Nemudoma so mobilizirali tudi druge vojaške enote, ki so pričakale letalo.

Po pristanku na mednarodnem letališču v Singapurju so policisti ugotovili, da je bila grožnja z bombo lažna. 37-letnika so v okviru protiterorističnih ukrepov aretirali, sumijo tudi, da je bil pod vplivom mamil. S preiskavo bodo nadaljevali.