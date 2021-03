Do smrti povozila najstnika, kazen bi odslužila z javnimi deli

Pravni analitikCNN Paul Callan tem navedbam odvetnice sicer nasprotuje: "Vožnja po napačni strani ceste, kot se je to zgodilo pri dotični nesreči, bi se lahko smatrala za kaznivo dejanje tudi v ZDA," pravi Callan, nekdanji newyorški državni tožilec, ki je delal na oddelku za umore.

"Resnično si prizadevamo, da bi lahko zaključili ta primer. Že pred več kot enim letom smo družini žrtve dali to ponudbo, torej da se kazen odsluži z javnimi deli, da bi bilo to neko dejanje, narejeno v spomin žrtve. Upali smo, da bi to družini prineslo nekaj miru," je še povedala Jeffressova.

Dunnova matiCharlotte Charles vztraja pri zavrnitvi ponudbe. "Harryju sem tisto noč, ko je umrl, obljubila, da bo pravici zadoščeno, in od tega ne bom odstopila. Ne moreš nekoga ubiti in nato preprosto oditi. Kampanja za Harryja je kampanja, da nihče ni nad zakonom," je dejala Charlesova.

Spomnimo

Prometna nesreča se je zgodila 27. avgusta, ko je Sacoolasova zapeljala iz ameriške obveščevalne baze RAF Croughton blizu Northamptona v Veliki Britaniji. Voznica je zapeljala v napačno smer in pri tem čelno trčila v 19-letnega motorista Harryja Dunna, ki se je takrat pravilno pripeljal po cesti. Motorist je zaradi hudih poškodb umrl v bolnišnici, Sacoolasova je kmalu po nesreči zapustila Veliko Britanijo in se z družino vrnila v ZDA. Prav to, da je lahko odkorakala, ne da bi odgovarjala ali se družini vsaj opravičila, je starša Tima Dunna in Charlotte Charles tako zelo razjezilo, da sta prek platforme za množično financiranje začela zbirati denar za sodno bitko. Želita namreč doseči spremembo zakonodaje glede diplomatske imunitete.