Do sredine decembra na Švedskem 378 napadov s strelnim orožjem

Kristersson je v govoru omenil svetovno podnebno krizo, opozoril pa je tudi na tri vzporedne krize, ki po njegovem ogrožajo državo. Med temi so notranja varnostna kriza s smrtonosnim nasiljem kriminalnih tolp, zunanja varnostna kriza z rusko agresijo proti Ukrajini in energetska kriza v Evropi.

Od začetka leta do sredine decembra je bilo na Švedskem 378 napadov s strelnim orožjem, pri čemer je bilo ubitih 60 ljudi in 104 ranjeni. Na Danskem in Norveškem so bili denimo le po štirje smrtni primeri in dva na Finskem, je povedal.

Kristersson je oktobra na položaju zamenjal socialdemokratko Magdaleno Andersson in vlado s konservativno-liberalno koalicijo treh strank, ki pa brez podpore desničarskih populističnih Švedskih demokratov ne bi imela potrebne večine. Zato je vlada sklenila sodelovanje z desnico, kar je prvič za to skandinavsko državo, ki z novim letom prevzema polletno predsedovanje EU.