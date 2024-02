Do streljanja na slavju po Super Bowlu verjetno pripeljal spor med več ljudmi

Direktorica policije v Kansas Cityju Stacey Graves je v četrtek na novinarski konferenci povedala, da je bilo v incidentu ranjenih 22 ljudi, starih od 8 do 47 let, umrla pa je mati dveh otrok.

"Povedati moram, da smo našli več kosov strelnega orožja. Kaže, da je šlo za prepir med več ljudmi, ki je pripeljal do streljanja. Preiskava je še vedno zelo aktivna," je povedala po poročanju agencije AP in nakazala, da tarče napada torej niso bili obiskovalci parade, pač pa se je to zgodilo po naključju. "Prizadevamo si ugotoviti vpletenost drugih oseb."

Policisti so po napadu pridržali tri mladoletnike, a so enega že izpustili, saj so ugotovili, da v streljanje ni bil vpleten. Policija preiskavo nadaljuje in žrtve ter priče, ki imajo posnetke nasilja, poziva, naj pokličejo posebno telefonsko številko.