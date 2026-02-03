Iz Splita do Visa v manj kot dveh urah: nova poletna trajektna linija

Od 19. junija do 13. septembra bo Split z novo trajektno linijo povezan z Bolom na Braču, Hvarom in Visom. Linija bo po poročanju Index.hr obratovala vsak dan z dvema odhodoma iz Splita, jutranjim in popoldanskim, ter bo prilagojena potrebam turistov in domačinov v poletni sezoni.

Pot do Visa bo trajala manj kot dve uri, natančneje 1 uro in 55 minut, kar bistveno skrajša potovanje med celino in najbolj oddaljenim večjim dalmatinskim otokom. Jutranji odhod iz Splita je predviden ob 7.30, prihod na Vis pa ob 9.25.