Tujina

Iz Splita do Visa v manj kot dveh urah: nova poletna trajektna linija

Split, 03. 02. 2026 08.51 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
L.M.
Jadrolinija ima v floti 39 trajektov in 14 katamaranov

Jadrolinija v poletni sezoni uvaja hitro in pogosto pomorsko povezavo med Splitom in osrednjimi dalmatinskimi otoki, ki bo potnikom omogočila lažje načrtovanje izletov in dopustov.

Od 19. junija do 13. septembra bo Split z novo trajektno linijo povezan z Bolom na Braču, Hvarom in Visom. Linija bo po poročanju Index.hr obratovala vsak dan z dvema odhodoma iz Splita, jutranjim in popoldanskim, ter bo prilagojena potrebam turistov in domačinov v poletni sezoni.

Pot do Visa bo trajala manj kot dve uri, natančneje 1 uro in 55 minut, kar bistveno skrajša potovanje med celino in najbolj oddaljenim večjim dalmatinskim otokom. Jutranji odhod iz Splita je predviden ob 7.30, prihod na Vis pa ob 9.25. 

Pogled na Split
Pogled na Split
FOTO: AP

Po navedbah Jadrolinije nova linija izboljšuje povezavo med obalo in otoki, kar potnikom prinaša večjo prilagodljivost in svobodo gibanja. Vozovnice so že na voljo na prodajnih mestih, spletni strani in mobilni aplikaciji Jadrolinije.

Pornhub zapira svoja vrata novim uporabnikom

13-letnik štiri ure plaval v razburkanem morju, da bi rešil svojo družino

