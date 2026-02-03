Iz Splita do Visa v manj kot dveh urah: nova poletna trajektna linija

Od 19. junija do 13. septembra bo Split z novo trajektno linijo povezan z Bolom na Braču, Hvarom in Visom. Linija bo po poročanju Index.hr obratovala vsak dan z dvema odhodoma iz Splita, jutranjim in popoldanskim, ter bo prilagojena potrebam turistov in domačinov v poletni sezoni.
Pot do Visa bo trajala manj kot dve uri, natančneje 1 uro in 55 minut, kar bistveno skrajša potovanje med celino in najbolj oddaljenim večjim dalmatinskim otokom. Jutranji odhod iz Splita je predviden ob 7.30, prihod na Vis pa ob 9.25.
Po navedbah Jadrolinije nova linija izboljšuje povezavo med obalo in otoki, kar potnikom prinaša večjo prilagodljivost in svobodo gibanja. Vozovnice so že na voljo na prodajnih mestih, spletni strani in mobilni aplikaciji Jadrolinije.
