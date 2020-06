Dobavitelj elektrike priznal krivdo za smrt 84 ljudi v največjem kalifornijskem požaru

Na sodišču so na zaslonu prikazali fotografije vseh žrtev, sodnik pa je njihova imena prebral na glas. Direktor družbe je 84-krat na glas priznal krivdo: " Kriv, vaša visokost ." Ker ameriške velike korporacije le redko priznajo krivdo, je bilo priznanje in opravičilo direktorja zelo neobičajno. Dejal je, da mu je žal in da se zavedajo, da ne morejo nadomestiti vsega, kar je ogenj uničil.

Največji ponudnik elektrike v ZDA Pacific Gas & Electric je na vrhovnem sodišču v okrožju Butte priznal krivdo za smrt 84 ljudi, ki so umrli v požaru Camp leta 2018. Gre za najsmrtonosnejši in uničujoč požar v zgodovini Kalifornije. Požar je izbruhnil zaradi zastarelega sistema in pomanjkljive opreme podjetja, ki je bilo krivo za kar 17 od 23 večjih požarov po vsej državi v letu 2017. Priznalo je tudi, da ni pravilno vzdrževalo daljnovoda, ki se je vžgal na gozdnatem območju, znanem po močnem vetru, poroča BBC.

Nekateri preživeli se z odločitvijo sodišča, da podjetju naložijo le denarno kazen, niso strinjali. Tamkajšnje oblasti so obtožili, da že več let dopuščajo, da podjetje ne sprejme odgovornosti za svoja dejanja, in sicer zaradi njihovega velikega političnega vpliva. Sodišče je odločilo, da bo moralo podjetje plačati najvišjo globo, in sicer 3,5 milijona dolarjev (približno 3,11 milijona evrov), in poravnati 500.000 dolarjev (444.000 evrov) stroškov preiskave. Nihče od zaposlenih ne bo šel v zapor.

Mnoge žrtve požara so bili starejše osebe in invalidi. Številni so umrli med begom pred ognjenimi zublji, našli pa so jih v zgorelih avtomobilih. Druge so našli na svojih domovih, saj se nekateri starejši prebivalci niso pravočasno odločili za evakuacijo. 85 ljudi je v požaru umrlo, od tega so eno smrt razglasili za samomor.

Požar Camp je popolnoma uničil mesto Paradise, ki leži severovzhodno od San Francisca. Poznavalci menijo, da bo obnova mesta trajala tudi več let. V požaru je bilo uničenih več kot 10.000 domov in 153.000 hektarjev površin. Javno podjetje se je že zavezalo poravnati zahtevke zavarovalnic in lokalnih vladnih agencij za več kot 25 milijard dolarjev (približno 22 milijard evrov). Svojcem žrtev bodo namenili 13,5 milijarde dolarjev (12 milijard evrov).