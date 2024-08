Dober 'dalmatinski galeb': šarmer, pesnik, dober komunikator in poliglot

Zagorela polt, izklesano telo, kavalirske manire in sončna očala, to mora imeti vsak dalmatinski galeb. Mora biti tudi šarmer, pesnik, dober komunikator, poliglot. Seveda ne gre za ptico temveč moškega, ki na plažah opreza za turistkami, ki si želijo poletne romance. Veščina zapeljevanja turistk na jadranski obali obstaja že odkar obstaja turizem. V Makarski so v čast neznanemu zapeljivcu postavili celo spomenik. Vendar pravi dalmatinski galebi izumirajo. Mlajše generacije ne znajo zapeljevati, pravijo nekoč najuspešnejši galebi na hrvaški obali.