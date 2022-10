'Dober trening': predlaga mobilizacijo otrok za pobiranje jabolk

"Mobilizirajte vse, poročajo mi, da je v naši srednji šoli prepovedano vključevati šolarje v pobiranje jabolk," je dejal v nagovoru vladi, objavljenem na spletu. "Kaj boste uporabili? Pogovor? S pogovorom jih ne morete izobraževati. Zato mobilizirajte študente, delavce, javne uslužbence, druge ljudi, da nam pomagajo, saj lahko dobro zaslužimo, ne zdaj, ampak do pomladi. Pazite na stabilizacijske sklade, da bodo imeli ljudje kaj jesti, da se ne bodo dvignile cene krompirja in korenja, pese, ki jo pridelamo. Letos se potrudimo po svojih močeh, vključite se vsi, da vsi dostojno zaključimo kmetijsko leto."

"Kakšen zgled bomo dajali našim šolarjem, našim otrokom?" se je Aleksander Lukašenko spraševal na ponedeljkovi seji vlade. "Pravijo, da je to izkoriščanje, ampak kakšno izkoriščanje je to, če gre človek pet ali šest ur v službo?" Jezil se je, da Belorusija, verjetno najbolj sovjetska država, ki se je obdržala po razpadu ZSSR leta 1991 do zdaj ni dovolila "mobilizacije študentov za obiranje krompirja."

Praksa mobilizacije otrok sicer ni nekaj novega. Šolarji in študenti so bili v nekdanji Sovjetski zvezi že mobilizirani za pomoč kmetom pri žetvi pridelkov. Lukašenko meni, da je mogoče šolske otroke uporabiti za obiranje krompirja, rdeče pese in lanenega semena. Putinov močan zaveznik je pojasnil, da bo nabiranje zelenjave državi prineslo več denarja. Belorusija se namreč trenutno spopada s podražitvijo hrane zaradi sankcij, ki jih je državi uvedel Zahod zaradi Lukašenkove podpore Putinu.