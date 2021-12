Dobičkonosni posel 17-letnika: vzreja mini koze

Kako lahko dolgoletno hrepenenje, ki se naposled uresniči, privede do lastnega posla, dokazuje avstralski najstnik, ki poleg obiskovanja srednje šole razvija še dobičkonosno dejavnost. Potem ko je v dar dobil svojo prvo miniaturno kozo, je ugotovil, da gre za trendovsko žival, ki jo mnogi kupujejo tudi kot vaškega hišnega ljubljenčka. In četudi se mladi Avstralec na vzrejo koz ni niti malo spoznal, je z delom in trudom uspel spraviti na noge lasten posel.