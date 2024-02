Dobila več kot 9.000 evrov napitnine, nato ostala brez službe

Zgodba o napitnini, ki jo je natakarica Linsey Huff dobila 2. februarja v kavarni Mason Jar Cafe, je odjeknila po družbenih omrežjih. Velikodušno napitnino v vrednosti približno 9,2 tisoč evrov je pustil dobrotnik, ki se je hotel na takšen način pokloniti pokojnemu prijatelju. Moški je ravno prišel z njegovega pogreba in v njegov spomin je želel narediti dobro delo. Huffovo je zaprosil, da znesek deli z ostalimi natakarji, piše Guardian. A zgodba se še zdaleč ni končala tako pozitivno, kot se je začela. Delodajalec jo je nazadnje odpustil in ji celo grozil s tožbo, ker je to razkrila na družbenih omrežjih in javno ugibala, zakaj je ostala brez dela. Kot namreč trdi Huffova, je bila odpoved posledica nesoglasij glede delitve napitnine.

Huffova je namreč znesek enakopravno razdelila med sedem natakarjev, a s tem se niso strinjali kuhinjski uslužbenci, ki so se počutili neupravičeno izključeni iz delitve napitnine, zato so postali precej razburjeni. Zato se je Huffova odpravila do vodje, da jih je obvestila o nezadovoljstvu in jih prosila za pomoč pri delitvi. Vodstvo pa naj bi želelo vedeti imena tistih, ki se ne strinjajo s takšno razdelitvijo. Ker Huffova, kot pravi, ni želela izdati imen sodelavcev, saj ni želela prilivati olja na ogenj, trdi, da so jo zato odpustili.

Huffova se je nato oglasila na Facebooku in pripovedovala, kako so ji v službi nato naročili, naj si vzame prost dan za svoje duševno zdravje, v naslednjih dneh pa so jo odpustili. Njena delodajalca trdita, da njena odpoved ni povezana z delitvijo napitnine, za katero je podjetje sicer plačalo davek. Razlog za odpoved naj bi bili poslovni razlogi, saj se restavracija od časa pandemije covida-19 bori za preživetje.