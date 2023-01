Dobili so božičnice, a so jih zaradi napake morali vrniti

Osebje britanske bolnišnice Milton Keynes je moralo vrniti božične bonuse, ki jih je bolnišnična uprava zaposlenim nakazala pomotoma. "Naredili smo malo zmešnjave z dodatnim plačilom izmene," je dejala direktorica korporativnih zadev v bolnišnici.

Bolnišnica Milton Keynes je denarni dodatek želela izplačati tistim delavcem, ki so med julijem in decembrom lani delali dodatne izmene, a je božičnice pomotoma izplačala tudi tistim zaposlenim, ki do dodatka niso bili upravičeni. Osebje je tako dan pred božičnim večerom izvedelo, da bo denar moralo vrniti.

Tiskovni predstavnik bolnišnice je za Sky News povedal, da ni jasno, koliko osebja je nepravilno prejelo plačilo, vendar naj bi šlo le za peščico.



Pojasnil je, da so bili tisti, ki so prejeli napačno plačilo, o napaki obveščeni takoj, ko so v bolnišnici zanjo ugotovili. Prav tako osebje denar lahko vrne prek ugodnega programa odplačevanja, je dejal tiskovni predstavnik. "Zavedamo se, da je napaka vznemirila tiste zaposlene, ki so prejeli napačno izplačilo dodatka. Zelo mi je žal, da se je to zgodilo. Z ljudmi, ki smo jim pomotoma nakazali božičnice, bomo ostali v stiku in si bomo prizadevali za to, da bo finančno breme za njih čim manjše," je še dodal. Prav tako sta se zaposlenim zaradi napake opravičila izvršni direktor bolnišnice Joe Harrison in direktorica korporativnih zadev Kate Jarman.

