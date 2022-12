'Dobro počutje Brittney in njene družine je naša prednostna naloga'

Brittney Griner, ki je zadnjih nekaj mesecev preživela v Rusiji, je ob vrnitvi domov bila najprej podvržena zdravstvenim pregledom. Njene vrnitve so se močno veselili njeni najbližji, o čemer priča telefonski pogovor med njo in njeno ženo, ki naj bi bil zelo čustven. Ameriški uradniki bodo zagotovili vso potrebno pomoč Brittney in njeni družini. V senci Grinerjine izpustitve pa ostaja Paul Whelan, Američan, ki je še vedno zaprt v Rusiji, saj njegove izpustitve zaenkrat ameriška vlada ni mogla zagotoviti.

Zvezdnica WNBA Brittney Griner, ki je bila zaprta v Rusiji skoraj 10 mesecev, je v petek varno prispela domov v ZDA. A prvo se je morala zglasiti v teksaški vojaški zdravstveni ustanovi, da zdravniki ocenijo njeno zdravstveno stanje, je po navedbah CNN sporočilo ameriško zunanje ministrstvo. V medicinski center Brooke Army v San Antoniu v Teksasu je prispela zgodaj zjutraj v petek po pridržanju v ženski kazenski koloniji v ruskem Javasu. Njeni bližnji so se skozi 10-mesečno kalvarijo prebijali skoraj tako težko kot ona, saj so pogosto ostali brez informacij o njeni lokaciji, počutju in zdravstvenem stanju.

"Zdaj smo osredotočeni na to, da je dobro počutje Brittney in njene družine prednostna naloga in da jim lahko ponudimo vso razpoložljivo pomoč na ustrezen način," je na petkovem poročilu za javnost dejal namestnik glavnega tiskovnega predstavnika zunanjega ministrstva ZDA Vedant Patel. Koliko časa bo preživela v zdravstvenem centru, ni znano, vendar je zvezdnica bila po pristanku dobre volje in neverjetno prijazna, je za CNN povedal tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost John Kirby. Grinerjeva je bila februarja aretirana na moskovskem letališču zaradi tihotapljenja konopljinega olja in obsojena na devet let zapora. Zdaj je bila izpuščena v okviru izmenjave zapornikov med ZDA in Rusijo. Američani so Rusom predali razvpitega trgovca z orožjem Viktorja Buta.

Kmalu po uspešni zamenjavi so ameriški uradniki Grinerjevo povezali z njeno družino po telefonskem klicu. "Ta klic je bil tako ganljiv in nepozaben," je dejal državni sekretar Anthony Blinken. Grinerjeva se je namreč pogovarjala s svojo ženo Cherelle. "Njuna moč in odpornost nista nič drugega kot navdihujoči," je povedal Blinken. Griner je po telefonu poklicala tudi svojega očeta, je potrdila teksaška demokratska kongresnica Sheila Jackson Lee za CNN. "Vsi jo želijo videti, vendar vem, da je bil tudi telefonski pogovor čustven, ko je oče slišal glas svoje hčerke," je dejala. "Slišali smo, da je govorila s svojimi družinskimi člani tukaj, zvenela je dobro, veselila se je, da jih bo videla, in vemo tudi, da se je trudila po svojih zmožnostih," je dejala kongresnica.

"Vsem se iskreno zahvaljujemo za prijazne besede, misli in molitve – vključno s Paulom in družino Whelan, ki so bili velikodušni s svojo podporo Brittney in naši družini v času, za katerega vemo, da je srce parajoč," je zapisano v izjavi družine Grinerjeve. "Molimo za Paula in za hitro in varno vrnitev vseh neupravičeno pridržanih Američanov." Cherelle Griner, njena žena, se je v objavi na družbenih omrežjih zahvalila številnim ljudem, ki so njo in Brittney podpirali, pozvala je tudi k izpustitvi Američanov, zadržanih v tujini. "Včeraj je bilo moje srce ozdravljeno zahvaljujoč skupnim prizadevanjem mnogih. Skrbeti za drugega, za nekega tujca je človečnost v svoji najčistejši obliki!" je zapisala Cherelle. Medtem ko vsi praznujejo srečno vrnitev Brittney Garner, pa v zraku visi vprašanje drugega Američana, zaprtega v Rusiji Usoda Whelanove izpustitve ostaja nejasna. Paul Whelan, ameriški, irski, britanski in kanadski državljan, je trenutno zaprt v ruski kazenski koloniji, potem ko so ga decembra 2018 aretirali zaradi obtožb vohunjenja, ki jih je strogo zanikal. Obsojen je bil na 16 let zapora, ameriški uradniki pa so razglasili to zaprtje za neupravičeno. ZDA so se sicer trudile prepričati Rusijo, naj zamenjajo oba, tako Whelana kot Grinerjevo, v zameno za trgovca z orožjem Bouta, vendar se o tem ruski uradniki niso želeli pogovarjati.

