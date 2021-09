V Nemčiji je skupina srčnih avtomehanikov združila moči in začela popravljati rabljene avtomobile, da bi jih lahko podarili ljudem, ki so v uničujočih julijskih poplavah izgubili vse. Deroča voda je poleg preštevilnih življenj, domov in druge lastnine odnesla tudi 40.000 avtomobilov. Mnogi si novih ne morejo privoščiti, zato jih je dobrodelnost sodržavljanov ganila do solz.