Zaradi finančne stiske se je vrnil iz pokoja, dijaki nato zanj zbrali denar

Srednješolci niso odlašali, potem ko se je 80-letnemu hišniku Jamesu zvišala najemnina za 400 dolarjev na mesec in se je bil prisiljen vrniti na svoje staro delovno mesto. Dijaki so začeli s kampanjo in podrobnosti delili na družbenem omrežju TikTok v upanju, da bodo zbrali vsaj 10.000 evrov. Toda znesek jih je presenetil. Zbrali so skoraj 240.000 evrov, doniralo pa je več kot 8000 ljudi.