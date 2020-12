Slovenski dobrodelni val

Pomoč prihaja iz vseh koncev države. Polnijo se garaže, nadstreški, pisarne. Že dopoldne so v slabi uri dobri ljudje popolnili zbirališče v Novem mestu. Proti porušenim vasem pa so tačas tudi že hiteli številni kamioni, kombiji, z zbrano hrano, pijačo, oblačili.

Ekipa iz Rogatca je v manj kot enem dnevu napolnila šest vozil in krenila na pot. Namesto v Petrinjo, v manj izpostavljene, porušene okoliške vasi. Zahvala pa gre Rogatcu in okolici, pravijo, saj so se odzvali tako hitro, da je njihova pomoč že isti dan dosegla cilj.

Prav ves dan so ljudje prinašali hrano tudi v Brežicah. Simona Potočar Agreš, Marinko Šintić in Albin Penič so organizirali zbiranje pomoči za prebivalce prizadetih območij. Šintić je povedal, da so zelo presenečeni, saj si niso mislili, da se bo toliko ljudi odzval klicu na pomoč in prinesli velike količine potrebščin, ki so že odpotovale na Hrvaško. Kot je povedala Potočar Agreševa, so najprej ljudje prinašali veliko odej in oblačil, po popoldanskem pozivu pa so začeli prinašati večje količine hrane in vode.

Pakete pomoči bodo zbirali še naprej, je dejal Penič, in sicer "dokler bodo ljudje pripravljeni pomagati". Potrdil je tudi, da so vzpostavili skladišče na Bizeljski cesti 59.

"Veliko ljudi je prišlo pretresenih, povedali so, da niso spali ponoči. Živimo v obmejni občini, na drugi strani imamo prijatelje in sorodnike. Današnji dan je bil zelo čustven, veliko ljudi je prihajalo v solzah, prinašali so, kar so lahko," je dejala Potočar Agreševa. "Zelo malo je bilo potrebno, da so začeli zvoniti telefoni." Pri prevozu čez mejo Brežičani niso imeli težav, so še dodali v pogovoru za 24UR ZVEČER.

V Pivki so pomagali gasilci, ki zbirno mesto postavili v svojih prostorih. Tudi v Mariboru so zbrali velike količine pomoči.

Zaradi oteženih razmer, gneče na porušenem območju, pa sta rdeči križ in karitas vzpostavila sistem za zbiranje finančnih sredstev, ki bodo prav tako ključna. Vsi organizatorji akcij pa so presenečeni nad odzivom.