Dobrodelnost malo drugače: V morje skočilo prek 500 imitatorjev Monrojeve

In če je bilo lani dobrodelnih posameznikov 300, so udeleženci številko letos dvignili na 513. Za nevladno avstralsko organizacijo so letos zbrali več kot 20.000 evrov. Skupno pa so preplavali za več kot milijon evrov.

Ustanoviteljica dogodka Sarah Tinney je z zbiranjem denarja začela leta 2007, ko je po osmih mesecih kemoterapije, zaradi raka na maternici, izgubila mamo. Materi je v času zdravljenja obljubila, da se bo pomagala boriti proti raku. Takrat še ni vedela, kako bo to storila, a je vseeno pričela z iskanjem kreativnih rešitev.