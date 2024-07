'Dobrodošel na sceni, Barron!' Trumpov najmlajši sin prvič z očetom na shodu

Sin Melanie Trump je marca dopolnil 18 let in očitno je njegov oče Donald Trump presodil, da je zdaj pravi čas, da ga vključi v politično kampanjo. "Imel je tako lepo, lahko življenje. Zdaj se je to malo spremenilo," je njegovo prisotnost na shodu v Doralu na Floridi komentiral Trump.

Barron Trump se je namreč v torek zvečer očetu pridružil na političnem shodu v okviru njegove predsedniške kampanje. "To je prvič, da to počne. Kje je Barron? Vstani. Poglejte ga," je rekel Trump. Nato pa se je obrnil k Barronu, ki je sedel v prvi vrsti, in mu rekel: "Zelo si priljubljen. Morda bolj priljubljen od Dona in Erica. Moramo se pogovoriti o tem. Hej, Don, moramo se pogovoriti o tem."