'Dobrodošli v Albaniji': čudaški video, ki je nasmejal svetovne voditelje

Svetovni voditelji so se v petek zbrali v Tirani, kjer so jim dobrodošlico izrekli s prav posebnim videopozdravom. S pomočjo umetne inteligence so se na velikem platnu pojavili otroški obrazi svetovnih voditeljev ter prisotne nagovorili v jeziku vsake posamezne države ali institucije: "Dobrodošli v Albaniji." Videoposnetek, ki je nasmejal politike, pa je kmalu postal viralen tudi na spletu.