Kitajska je na pragu novega leta. Poslavlja se od močnega tigra in vstopa v leto zajca, ki je simbol sreče, dolgoživosti in plodnosti. V Hongkongu, ki je sledil kitajski politiki ničelne tolerance do covida, so nedavno odprli hotel za te male kosmatince, ki se je pred praznovanjem novega leta in po odpravi proticovidnih omejitev napolnil do zadnjega kotička.

Dobrodošli v Bunny Style! Tako lastnike teh kosmatih domačih ljubljenčkov pozdravijo v istoimenskem hotelu v Hongkongu, kjer se prebivalci po padcu proticovidnih omejitev znova odločajo za preživljanje počitnic zunaj meja domačih mest. Lastniki zajcev, ki ljubljenčke pustijo v varnem zavetju prostornega hotela, kjer so zabave in igra dnevna stalnica, pa imajo možnost 24-urnega spremljanja dogajanja v živo prek videopovezave. Bolj luksuz kot brlog Noč v hotelu, ki ne spominja na zajčji brlog, bolj na luksuzno letovišče, stane 15 dolarjev na noč (13,61 evra). V to ceno so vključeni neomejena količina sena in vode ter pol ure brezskrbnega poskakovanja po prostornem zajčjem igrišču. Za vse dodatne storitve, kot so različne vrste priboljškov, česanje dlake, umivanje in prirezovanje nohtov je treba dodatno seči v žep. Puhastim zajčkom je na voljo 15 kletk, ki so zdaj v času praznovanju kitajskega novega leta polne do zadnjega kotička. Lastnica hotela Donna Li pravi, da prejemajo rezervacije že za veliko noč. Senčna plat praznikov Li je storitve hotela razširila še na organizacijo posvojitvenih dogodkov, saj je le od božiča topli dom izgubilo 20 zajčkov. Lastnica posvojitvene agencije Winky Čeng opozarja, da so puhaste živali ljubko darilo za valentinovo, božič ali novo leto, a s prazničnim vzdušjem se pogosto konča tudi skrb za podarjenega ljubljenčka. "Ne gre le za kitajsko novo leto. Opazili smo, da skozi vse leto, ko nastopijo prazniki, še posebej valentinovo, velika noč ali božič, je pripravljenost za skrb za zajčka velika. A že čez nekaj tednov navdušenje splahni, na cesti pa ostane veliko zapuščenih zajčkov," razloži Čengova in doda, da je prepričana, da tudi v tem novem letu, letu zajca, ne bo nič drugače. Več v prispevku, ki sledi.