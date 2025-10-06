Daljnogled, selfiji, kokice: sedež v prvi vrsti za eksplozije v Gazi

Opazovanje izraelskega bombardiranja Gaze je postalo priljubljena zabava, piše ameriški CNN. Ljudje se izmenjujejo pri gledanju skozi nameščen daljnogled, ki še približa dogajanje na drugi strani meje.

"Nekateri prinesejo kokice in druge prigrizke, drugi delajo selfije, medtem ko v daljavi odmeva bobnenje zračnih napadov," so povzeli prizore, ki so na jugu Izraela postali stalnica. Razgledne ploščadi se je med spletnimi komentatorji prijelo ime "kino Sderot".

"Ko od tukaj gledam Gazo in vidim, da stavbe še vedno stojijo, me to razburi. Želim si, da Izrael nadaljuje, dokler je ne zravnajo z zemljo," je za CNN dejal Rafael Hemo, eden izmed opazovalcev.

Dodal je, da ne želi več nobenih Arabcev, ki bi živeli poleg Izraela. Prav tako obžaluje sočutje po svetu do Gaze tudi po dogodkih 7. oktobra pred dvema letoma. "Po vsem, kar smo prestali, morajo oditi. Konec Gaze, " je bil jasen.