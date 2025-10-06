Svetli način
Tujina

Daljnogled, selfiji, kokice: sedež v prvi vrsti za eksplozije v Gazi

Sderot, 06. 10. 2025 21.20

V obmejnem mestu Sderot na jugu Izraela, ki je bilo 7. oktobra 2023 med vdorom pripadnikov gibanja Hamas prav tako napadeno in je tudi sicer pogosto tarča raketnega obstreljevanja, je nova skupina Izraelcev zbrana na razgledni ploščadi. Od tam se odpira pogled na Gazo, ljudje pa se tam zbirajo, da bi uživali v pogledu na ruševine in eksplozije v palestinski enklavi. Ploščadi se je na spletu prijelo ime "kino Sderot".

Opazovanje izraelskega bombardiranja Gaze je postalo priljubljena zabava, piše ameriški CNN. Ljudje se izmenjujejo pri gledanju skozi nameščen daljnogled, ki še približa dogajanje na drugi strani meje.

Posedanje z daljnogledom, v ozadju dim nad Gazo
Posedanje z daljnogledom, v ozadju dim nad Gazo FOTO: Profimedia

"Nekateri prinesejo kokice in druge prigrizke, drugi delajo selfije, medtem ko v daljavi odmeva bobnenje zračnih napadov," so povzeli prizore, ki so na jugu Izraela postali stalnica. Razgledne ploščadi se je med spletnimi komentatorji prijelo ime "kino Sderot".

"Ko od tukaj gledam Gazo in vidim, da stavbe še vedno stojijo, me to razburi. Želim si, da Izrael nadaljuje, dokler je ne zravnajo z zemljo," je za CNN dejal Rafael Hemo, eden izmed opazovalcev. 

Dodal je, da ne želi več nobenih Arabcev, ki bi živeli poleg Izraela. Prav tako obžaluje sočutje po svetu do Gaze tudi po dogodkih 7. oktobra pred dvema letoma. "Po vsem, kar smo prestali, morajo oditi. Konec Gaze, " je bil jasen.

Pripadniki Hamasa so 7. oktobra lani vdrli v Izrael. Pri tem je bilo ubitih okoli 1200 ljudi, še 250 pa so jih zajeli za talce, nekateri od teh so še vedno v rokah Hamasa, ki jih zadržuje v pajkovi mreži podzemnih tunelov.

Pogled na Gazo iz Sderota
Pogled na Gazo iz Sderota FOTO: Profimedia

Izrael se je odzval z največjo mobilizacijo v zgodovini države, razglasil je vojno stanje in s ciljem uničenja Hamasa sprožil obsežno ofenzivo na Gazo, v kateri je bilo doslej po navedbah tamkajšnjega ministrstva za zdravje ubitih več kot 66.000 Palestincev, ranjenih pa okoli 168.000.

Med ofenzivo je bilo ubitih tudi okoli 460 izraelskih vojakov, poroča britanski BBC.

sderot izrael gaza opazovanje ploščad
