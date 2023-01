Dobrotnik deset let plačeval zdravila tistim, ki si jih niso mogli privoščiti

Vsak mesec je skoraj desetletje doniral 100 dolarjev (91 evrov) lokalni lekarni. Namen pa: nakup zdravil za tiste, ki si niso mogli privoščiti plačila receptov. Skozi leta je skupnosti tako namenil skoraj 12.000 dolarjev (približno 11.000 evrov). Njegov edini pogoj je bil, da to ostane skrivnost.

Kot pripoveduje Brooke Walker, ki je bila farmacevtka v lokalni lekarni, jo je Childress nekega dne diskretno vprašal, ali se kdaj zgodi, da pacienti ne morejo plačati računa za zdravila. Odgovorila mu je, da se to žal dogaja precej pogosto. Kot je povedala, ji je Childress takrat dal denar in jo vprašal, ali bo to uporabila, če se še kdaj zgodi kaj takega. Kot je dodal: "Ne povej, od koga je, in meni ne povej, kdo je pomoč potreboval."

Kot je povedala, ga je kasneje vseeno poklicala in mu povedala, koliko je njegova velikodušnost pomenila stranki, ki ji je pomagal. Zahvalil se ji je in se naslednji mesec zopet oglasil in ponovil svojo gesto. To je nadaljeval prav vsak mesec skoraj deset let in vedno je poudaril, da naj ostane med njima, se spominja farmacevtka.

Skrivnost je naposled izvedela njegova hčerka, saj je Childress zbolel in ni mogel več zapustiti doma. Zaprosil jo je, da mu pomaga nadaljevati s pomočjo tistim, ki si tega ne morejo privoščiti. Zadolžil jo je, da vsak mesec, dokler je živ, v lekarno odnese pomoč. Umrl je 1. januarja 2023, star 80 let. Ko je bila zgodba objavljena, pa je lekarna začela prejemati klice ljudi, ki so želeli nadaljevati velikodušno gesto Hodya Childressa.