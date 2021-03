Dodatne obtožbe zoper 21-letnika, ki je med strelskim pohodom ubil deset ljudi

Ahmad Al Aliwi Alissa, obtožen nedavnega strelskega pohoda v mestu Boulder v ameriški zvezni državi Kolorado, do nadaljnjega ostaja v priporu brez možnosti (začasnega) izpusta na prostost, so danes sporočili tamkajšnji tožilci. Napovedali so tudi, da bodo zoper 21-letnika, ki je v začetku tedna s streli pokončal deset oseb, v prihodnjih nekaj tednih podali še dodatne obtožbe. Kaj točno mu bodo v njih očitali, niso podrobneje pojasnjevali. Obtožnica sicer trenutno vsebuje 11 točk, vključno z očitki o izvršenih desetih umorih prve stopnje.

Obtoženi se je danes tudi osebno udeležil prvega kratkega proceduralnega zaslišanja na okrožnem sodišču v Koloradu, oblečen je bil v modra zaporniška oblačila, na obrazu pa je nosil zaščitno masko, poroča New York Post.

Njegovi odvetniki so medtem tožilstvo zaprosili za predajo dozdajšnjih dokazov in dognanj v preiskavi, da bi se lahko čim prej začel postopek strokovne ocene njegovega duševnega zdravja.

Ponedeljkova morija v supermarketu

Spomnimo, Alissa je v ponedeljek popoldne (po lokalnem času) v trgovini King Soopers v Boulderju s strelskim orožjem izvršil pokol. Pod streli je padlo deset oseb, starih med 20 in 65 let. Motiv za strelski pohod po navedbah koloradskih oblasti še vedno ni znan oziroma ga še preiskujejo.