Tujina

Dodatni policisti na meji. Ali to pomeni več čakanja?

16. 01. 2026 18.00

Avtor:
Anže Božič
Mejna kontrola italijanske policije

Zakaj Italija na svojo mejo – tudi s Slovenijo – pošilja več kot 120 dodatnih policistov? Sosedje bodo dodatne varuhe meje aktivirali v prihodnjih treh mesecih, čeprav številke kažejo, da število ilegalnih prehodov meje na balkanski migrantski poti upada. Kakšni so pri nas odzivi na potezo uradnega Rima? Ali bo dodatna krepitev mejnega nadzora prinesla več čakanja na mejnih prehodih?

italija meja

Trump grozi s carinami državam, ki nasprotujejo priključitvi Grenlandije

Ženska, ki jo je ubil agent ICE, štirikrat ustreljena

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
asdfghjklč
16. 01. 2026 20.16
Slovenija rabi par sto policajev na meji s hrvaško in da pregledajo vsak avto, ki pride iz balkana in tistega, kjer sedijo balkanski zapečenci v avtih s slo registrsko ...
Odgovori
0 0
AFŽ
16. 01. 2026 20.14
in kdaj bo Slovenija kaj ukrenila glede migrantov
Odgovori
0 0
Bogo30
16. 01. 2026 20.01
Priprave na rapalsko mejo.
Odgovori
+1
1 0
txoxnxy
16. 01. 2026 19.56
S po volitvah bo boljše ko golobnjaka več ne bo in se bo zaupanje sosednjih držav v slovenijo počasi vrnilo .
Odgovori
+3
3 0
Samo navijač
16. 01. 2026 19.52
Pravilno, se premalo.
Odgovori
+3
4 1
