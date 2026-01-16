Tujina
Dodatni policisti na meji. Ali to pomeni več čakanja?
Zakaj Italija na svojo mejo – tudi s Slovenijo – pošilja več kot 120 dodatnih policistov? Sosedje bodo dodatne varuhe meje aktivirali v prihodnjih treh mesecih, čeprav številke kažejo, da število ilegalnih prehodov meje na balkanski migrantski poti upada. Kakšni so pri nas odzivi na potezo uradnega Rima? Ali bo dodatna krepitev mejnega nadzora prinesla več čakanja na mejnih prehodih?
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.