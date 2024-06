Dva in pol milijona evrov Združenim narodom za pomoč palestinskemu narodu

Namen konference, ki jo organizirajo jordanski kralj Abdulah II. , predsednik Egipta Abdel Fatah al Sisi in generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres , je okrepiti mednarodna prizadevanja za ublažitev humanitarne krize v Gazi. To vključuje dogovor o premirju in izpustitvi talcev, povečanju dostave nujne humanitarne pomoči in zagotavljanje ključnih storitev za civilno prebivalstvo.

Golob se je v Jordaniji srečal z generalnim sekretarjem Združenih narodov Guterresem, predsednikom Države Palestina Abbasom, generalnim komisarjem UNRWA Lazzarinijem in predsednikom vlade Španije Pedrom Sánchezom . Srečal naj bi se še z jordanskim kraljem in egiptovskim predsednikom. Komisarju Lazzariniju je zatrdil, da bo Slovenija še danes namenila dodatna finančna sredstva za humanitarne namene, agenciji UNRWA bo tako namenjen milijon evrov, Slovenija pa se bo aktivno vključila v sooblikovanje izobraževalnih programov, s katerimi bo več kot 600.000 palestinskih otrok ponovno lahko upalo v boljšo prihodnost.

Zato so se v vladi odločili, da namenijo dodatnih dva in pol milijona evrov skozi različne programe ZN za takojšnjo humanitarno pomoč palestinskemu narodu. Torej, to kar je Golob obljubil po sprejemu odločitve o priznanju Palestine.

Voditelji v svet pošiljajo eno samo sporočilo, je dejal Golob: "Situacija, predvsem humanitarna, v regiji je katastrofalna." Po njegovem prepričanju je včeraj sprejeta resolucija VS ZN zelo jasna in daje upanje za rešitev dveh držav, a je potrebno ukrepati takoj in hitro.

Sloveniji je pohvalo za aktivno vlogo v VS ZN izrekel tudi Guterres in poudaril, da je "glas Slovenije v New Yorku nenadomestljiv in široko slišan ter upoštevan pri najzahtevnejših in občutljivih temah za rešitev konflikta na Bližnjem vzhodu". Generalnega sekretarja je premier seznanil tudi o načrtovanih aktivnostih septembra v New Yorku, ko bo Slovenija predsedovala VS ZN.

Golobu se je zahvalil tudi predsednik Abbas zaradi prizadevanj države in seveda priznanja Palestine. Golob in predsednik Abbas sta pozdravila včeraj sprejeto resolucijo VN ZN in še posebej poudarila potrebo po njeni čimprejšnji implementaciji.