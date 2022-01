Dodik: BiH je propadli projekt, razhod je najboljša možnost

Srbski član predsedstva Bosne in Hercegovine Milorad Dodik je v pogovoru za španski časnik El Mundo dejal, da je Bosna in Hercegovina propadli projekt in da je najboljša rešitev za državo, da se Bošnjaki, Srbi in Hrvati v BiH razidejo na civiliziran način.

"BiH ne more obstati iz enakega razloga, zaradi katerega ni mogla obstati Jugoslavija. V BiH so trije narodi. Dva od njih, Hrvati in Srbi, sta zelo nezadovoljna. Muslimani si prizadevajo vzpostaviti unitarno državo, v kateri bi bili dominanten narod," je dejal vodja bosanskih Srbov Milorad Dodik. icon-expand Milorad Dodik FOTO: AP Dodal je, da politika Srbov v BiH ni usmerjena k odcepitvi, pač pa govorijo o "drugi možnosti, ki temelji na oceni, da BiH ne bo uspešna kot država". "Če je tako, je najboljši razhod na civiliziran način," je dodal. Poudaril je, da Srbi "ne bodo začeli vojne za odcepitev", in ponovil, da je razhod najboljša možnost, "če ne moremo živeti skupaj". Dejal je še, da BiH obstaja kot država samo zaradi pritiska mednarodne skupnosti. "To je eksperiment tujcev," je dejal Dodik. Po njegovem prepričanju visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH Christian Schmidt nima pravice uvajati zakonov v BiH. "Prvo, kar predlagam je, da tujci končajo upravljanje te države, saj je (BiH) edina kolonija, ki trenutno obstoja v Evropi. Naj nam dovolijo najti konsenz, če je mogoče," je še dejal Dodik.