Dodik bo vztrajal pri sprejemanju spornih zakonov

Dodik je bil danes znova kritičen do odločitve visokega mednarodnega predstavnika Christiana Schmidta , ki je v soboto razveljavil zakone, ki jih je pred tem sprejel parlament Republike Srbske o nepriznavanju odločitev ustavnega sodišče BiH in odločitev visokega predstavnika. Nemca je obtožil, da pripravlja teren za njegovo aretacijo.

"Republika Srbska razmišlja o možnosti tožbe proti Schmidtu v Nemčiji"

Kot je dejal, namerava zakone, ki so dobili dvotretjinsko podporo v narodni skupščini, razglasiti za veljavne, nato pa v nadaljevanju sprejeti odločitev o nepriznavanju pristojnosti sodišča in tožilstva BiH ter policijske agencije (Sipa) na ozemlju Republike Srbske. Napovedal je tudi "okrepitev" medentitetske mejne črte, pri čemer jo namerava, kot je dejal, spremeniti v klasično mejo.

Dodik se je sicer danes udeležil proslave ob 81. obletnici bitke na Kozari iz druge svetovne vojne, v kateri so Nemci in ustaši skušali uničiti jedro partizanskega gibanja na območju leta 1942. Vodja bosanskih Srbov je to po poročanju Hine skušal izkoristiti za sporočilo, da se je tam dejansko odvijal boj za svobodo srbskega naroda in da je Republika Srbska država, ki se bo nekoč združila s Srbijo.

Dodik je še dejal, Republika Srbska razmišlja o možnosti tožbe proti Schmidtu v Nemčiji zaradi lažnega predstavljanja. Na novinarski konferenci v Mrakovici v osrčju narodnega parka Kozara je ponovil že znano stališče, da Republika Srbska zavrača Schmidta kot visokega predstavnika mednarodne skupnosti, saj da njegovega mandata ni potrdil Varnostni svet ZN, kot to določa daytonski sporazum.