Dodik grozi, da bo po novem letu razglasil neodvisnost Republike Srbske

Predsednik Republike Srbske (RS) Milorad Dodik znova rožlja o odcepitvi od Bosne in Hercegovine in omenja tudi možnost novega vojaškega spopada. V intervjuju za televizijo RTRS je namreč kritiziral namero visokega predstavnika za BiH Christiana Schmidta glede uveljavitve Zakona o državni lastnini. Dodik je dejal, da ima informacije, da naj bi Schmidt zakon skušal uveljaviti januarja.

"Vemo, da je obiskoval države, da bi uvedel zakon o lastnini, in rečeno mi je, da so mu rekli, ne zdaj do novega leta, storili bomo to po njihovem božiču. To pomeni v času januarja," je dejal Dodik. Nato je pojasnil tudi, kako se bo sam odzval v tem primeru: "Če kateri koli dan to reče ob petih popoldne, naj računa, da bomo mi ob 11.00 imeli skupščino in razglasili neodvisnost. In to pomeni neodvisnost (od BiH) v vsem, novi finančni sistem in ozemlje pod nadzorom oblasti Republike Srbske. Mi ne bomo nikogar napadali, ne bomo preprečevali prehodov in svobodo gibanja."