Dodik: Interpol je zavrnil zahtevo za razpis mednarodne tiralice

"Pravkar me je poklical predsednik Aleksandar Vučić in mi javil, da so ga iz direktorata Interpola obvestili, da so ugodili srbski pritožbi, po kateri je Interpol zavrnil zahtevo sodišča BiH za razpis tiralice za Stevandićem in mano," je Dodik zapisal na omrežju X in se ob tem zahvalil tako Vučiću, kot tudi madžarskemu predsedniku vlade Viktorju Orbanu in ostalim predsednikom držav, ki so vložili pritožbo. Predsedniki katerih držav naj bi to bili, ni navedel.

Zavrnitev zahteve je Interpol potrdil tudi za sarajevski portal Klix. Kot pojasnjuje portal, je Interpol zahtevo zavrnil na podlagi tretje točke njihovega statuta, ki prepoveduje politični pregon. Pritožbo na zahtevo sodišča BiH naj bi podali podali Srbija in Madžarska, poroča STA.

Kot smo poročali, je Dodik kljub izdaji naloga za pridržanje in privedbo ta teden obiskal Moskvo, kjer se je srečal tudi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.