Dodik kljub nalogu za privedbo v BiH preko Beograda odšel v Izrael

Dodika so po poročanju portala Klix z letalom srbske vlade danes najprej iz Banjaluke prepeljali v Beograd, od koder je nato odšel v Tel Aviv. Da je bil zelo verjetno na tem letalu in da je zdaj v Izraelu, so poročali tudi drugi mediji v regiji. Z banjaluškega letališča je vzletel, čeprav je zanj sodišče BiH 17. marca izdalo nalog za pridržanje in privedbo zaradi suma napada na ustavni red. To je sodišče storilo po sprejemu in uveljavitvi ustavno spornih zakonov o prepovedi delovanja pravosodnih in varnostnih institucij BiH v Republiki Srbski. V skladu s tem nalogom morajo ukrepati vse policijske agencije v BiH, vključno z državno mejno policijo, in mu preprečiti morebiten poskus prehoda državne meje.

Dodik naj bi se sicer v Izraelu v sredo in četrtek udeležil konference proti antisemitizmu v Jeruzalemu. Glede na negativno stališče ZDA do političnih razmer, ki jih je v BiH izzvala Dodikova protiustavna politika, po oceni portala namreč ni težko sklepati, da bo v Izraelu skušal "na stranska vrata" vzpostaviti stike s State Departmentom. Računa namreč na vpliv Izraela na določene visoke kroge v State Departmentu in v Beli hiši.

Skušal naj bi dobiti mednarodno podporo za svoja stališča in ustvariti pogoje za pogajanja. Dodikova stranka SNSD je v tem okviru v ponedeljek vsem evropskim poslancem poslala pismo, v katerem so predstavili svoja stališča in za krizo obtožili visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta. Kot edini izhod iz krize so izpostavili, da Schmidt umakne svoje odločitve.

Nekateri regionalni mediji pa so po navedbah portala N1 BiH pred tem poročali, da bi se Dodik lahko zaradi naloga za privedbo "umaknil" v Izrael.

Dodik je bil sicer že v ponedeljek v Srbiji, kjer se je s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem udeležil obeležitve obletnice bombardiranja Nata med vojno leta 1999. Že po tem so mediji v regiji poročali, da obmejna policija BiH preiskuje, kako je lahko nemoteno prečkal državno mejo. Glede na to, da zanj še ni izdana mednarodna tiralica, je namreč sporen njegov odhod v Srbijo.

V sredo bo medtem minilo mesec dni, odkar je bil Dodik sicer še nepravnomočno obsojen na leto dni zapora in šest let prepovedi političnega delovanja zaradi nespoštovanja odločitev Schmidta. Po tem so oblasti entitete pod njegovim vodstvom z odločitvami povzročile eno največjih povojnih političnih in tudi pravosodnih kriz v državi.

Sodišče BiH je danes sporočilo, da so mu pisno sodbo posredovali v ponedeljek in da ima njegova obramba sedaj 15 dni časa za pritožbo.