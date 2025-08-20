Svetli način
Tujina

Dodik mora vrniti diplomatski potni list, časa ima 15 dni

Sarajevo, 20. 08. 2025 10.24 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
Politični vodja Srbov v Bosni in Hercegovini Milorad Dodik mora vrniti diplomatski potni list, so sporočili z zunanjega ministrstva v Sarajevu. Dodik po odločitvi državne volilne komisije, ki jo je v ponedeljek potrdilo sodišče, ni več predsednik Republike Srbske.

Da bodo Dodiku odvzeli diplomatski potni list, je za medijsko mrežo Radio Slobodna Evropa v torek potrdil minister za zunanje zadeve BiH Elmedin Konaković.

Potni list mora Milorad Dodik vrniti v 15 dneh. Če roka ne bo spoštoval, bo ministrstvo za zunanje zadeve obvestilo mejno policijo in diplomatsko-konzularno mrežo, da je potni list razveljavljen.

Sodišče BiH je Dodika februarja obsodilo na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Prizivno sodišče je sodbo v začetku meseca potrdilo, s čimer je postala pravnomočna, državna volilna komisija pa mu je nato v začetku meseca odvzela predsedniški mandat.

Milorad Dodik
Milorad Dodik FOTO: Profimedia

Sodišče BiH je v ponedeljek nato zavrnilo še pritožbo Dodikove obrambe na odločitev komisije o odvzemu mandata, kar pomeni, da Dodik ni več predsednik Republike Srbske.

Politični vodja Srbov v BiH tako sodbo kot odločitev volilne komisije zavrača, za september pa je napovedal referendum, na katerem bodo prebivalci entitete odločali o njegovi usodi.

milorad dodik potni list bih
